Різдво Пресвятої Богородиці: що сьогодні категорично не можна робити

Яке сьогодні свято. 21 вересня християни відзначають велике церковне двунадесяте свято народження Діви Марії в сім'ї праведних Іоакима та Анни. У народі цей день також називають ще Друга Пречиста, Богородичне свято, Аспосів день, Осеніни та Спожинки. Православні дотримувалися важливих правил, ходили до церкви і молилися Матері Ісуса Христа про заступництво, проводили обряди, ворожили, передбачали погоду взимку і дотримувалися посту.

Цей день відкриває новий церковний рік.

Свято Різдва Пресвятої Богородиці наші пращури присвячували збору врожаю і сімейним зібранням. До цього часу завершуються польові роботи, і люди дякували Богородиці та матері-землі за зібраний врожай.

Різдво Приснодіви Марії вважається днем великої радості і традиційно жіночим святом, коли молоді дівчата можуть помолитися про народження дитини, лікування від безпліддя та сімейне благополуччя. Часто для цих цілей до свічки перед іконою прив'язували записку з молитвою, щоб і вона згоряла - вірили, що тоді бажання обов'язково збудеться.

Народження Діви Марії (Фото: Народження Діви / Giotto / Scrovegni / з відкритих джерел)

Святкування тривало кілька днів, частування готували з продуктів нового врожаю, пекли пироги з рибою та грибами. Цей період збігається з постом, тому блюда з м'яса на стіл не подавалися.

Жінки з ранку вирушали до річки, щоб умитися до світанку. Вважалося, що цей обряд продовжує молодість, а незаміжнім дівчатам допомагає швидше зустріти свою любов.

Вірили, що на Різдво Богородиці можна привернути велику удачу, якщо в цей день людина забруднила руки чимось чорним - тоді варто було очікувати підвищення зарплати і просування по кар'єрних сходинках. Додамо, що "для певності" привернення Фортуни також потрібно було постояти на вінику протягом декількох хвилин.

На Пречисту жінкам не варто брати у руки гострі предмети, шити, вишивати, різати.

Побутувала ще одна сувора заборона - в жодному разі не можна було струшувати крихти зі столу або викидати їжу. Вірили, що від порушників цього правила відвернеться достаток і удача. Водночас віталося частування малозабезпечених та роздача милостині - вважалося, що щедрість у цей день окупиться сторицею.

21 вересня велике церковне свято Різдво Пресвятої Богородиці (Фото: pixabay.com/dimitrisvetsikas1969)

Головні прикмети на Різдво Пресвятої Богородиці:

Якщо на Різдво Діви Марії хороша погода, то до зими буде тепло, а якщо йде дощ - вся осінь буде дощова.

Якщо роса на Різдво Богородиці швидко висохла - зима буде сніжною.

Погода від Різдва Богородиці чотири тижні тримається.

Вітер на Богородицю до вітряної зими.

Якщо зранку тепло, а вдень різко похолодало - скоро почнуться заморозки, а зима буде дуже холодною.

Ранковий туман 21 вересня до затяжних дощів.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що став відомий графік святкових і вихідних днів в Україні у 2020 році.