Різдво Пресвятої Богородиці: що сьогодні категорично не можна робити

Сьогодні в Україні відзначають православне свято - Різдво Пресвятої Богородиці. Всі прикмети, традиції та заборони - на Styler
Яке сьогодні свято. 21 вересня християни відзначають велике церковне двунадесяте свято народження Діви Марії в сім'ї праведних Іоакима та Анни. У народі цей день також називають ще Друга Пречиста, Богородичне свято, Аспосів день, Осеніни та Спожинки. Православні дотримувалися важливих правил, ходили до церкви і молилися Матері Ісуса Христа про заступництво, проводили обряди, ворожили, передбачали погоду взимку і дотримувалися посту.
Цей день відкриває новий церковний рік.
Свято Різдва Пресвятої Богородиці наші пращури присвячували збору врожаю і сімейним зібранням. До цього часу завершуються польові роботи, і люди дякували Богородиці та матері-землі за зібраний врожай.
Різдво Приснодіви Марії вважається днем великої радості і традиційно жіночим святом, коли молоді дівчата можуть помолитися про народження дитини, лікування від безпліддя та сімейне благополуччя. Часто для цих цілей до свічки перед іконою прив'язували записку з молитвою, щоб і вона згоряла - вірили, що тоді бажання обов'язково збудеться.
Народження Діви Марії (Фото: Народження Діви / Giotto / Scrovegni / з відкритих джерел)
Святкування тривало кілька днів, частування готували з продуктів нового врожаю, пекли пироги з рибою та грибами. Цей період збігається з постом, тому блюда з м'яса на стіл не подавалися.
Жінки з ранку вирушали до річки, щоб умитися до світанку. Вважалося, що цей обряд продовжує молодість, а незаміжнім дівчатам допомагає швидше зустріти свою любов.
Вірили, що на Різдво Богородиці можна привернути велику удачу, якщо в цей день людина забруднила руки чимось чорним - тоді варто було очікувати підвищення зарплати і просування по кар'єрних сходинках. Додамо, що "для певності" привернення Фортуни також потрібно було постояти на вінику протягом декількох хвилин.
На Пречисту жінкам не варто брати у руки гострі предмети, шити, вишивати, різати.
Побутувала ще одна сувора заборона - в жодному разі не можна було струшувати крихти зі столу або викидати їжу. Вірили, що від порушників цього правила відвернеться достаток і удача. Водночас віталося частування малозабезпечених та роздача милостині - вважалося, що щедрість у цей день окупиться сторицею.
21 вересня велике церковне свято Різдво Пресвятої Богородиці (Фото: pixabay.com/dimitrisvetsikas1969)
Головні прикмети на Різдво Пресвятої Богородиці:
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що став відомий графік святкових і вихідних днів в Україні у 2020 році.