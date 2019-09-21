Рождество Пресвятой Богородицы: что сегодня категорически нельзя делать

Какой сегодня праздник. 21 сентября христиане отмечают большой церковный двунадесятый праздник рождения Девы Марии в семье праведных Иоакима и Анны. В народе этот день также называют еще Вторая Пречистая, Богородичный праздник, Аспосов день, Осенины и Спожинки. Православные соблюдали важные правила, ходили в церковь и молились Матери Иисуса Христа о заступничестве, проводили обряды, ворожили, предсказывали погоду зимой и придерживались поста.

Этот день открывает новый церковный год.

Праздник Рождества Пресвятой Богородицы наши предки посвящали сбору урожая и семейным собраниям. К этому времени завершаются полевые работы, и люди благодарили Богородицу и мать-землю за собранный урожай.

Рождество Приснодевы Марии считается днем большой радости и традиционно женским праздником, когда молодые девушки могут помолиться о рождении ребенка, излечении от бесплодия и семейном благополучии. Часто для этих целей к свечке перед иконой привязывали записку с молитвой, чтобы и она сгорала - верили, что тогда желание обязательно сбудется.

Рождение Девы Марии (Фото: Рождение Девы / Giotto / Scrovegni / из открытых источников)

Празднование длилось несколько дней, угощения готовили из продуктов нового урожая, пекли пироги с рыбой и грибами. Этот период совпадает с постом, поэтому блюда из мяса на стол не подавались.

Женщины с утра отправлялись к реке, чтобы умыться до рассвета. Считалось, что этот обряд продлевает молодость, а незамужним девушкам помогает быстрее встретить свою любовь.

Верили, что на Рождество Богородицы можно призвать большую удачу, если в этот день человек испачкал руки чем-то черным - тогда стоит ожидать повышения зарплаты и продвижения по карьерной лестнице. Добавим, что "для надежности" привлечения Фортуны также нужно было постоять на венике в течение нескольких минут.

На Пречистую женщинам не стоит брать в руки острые предметы, шить, вышивать, резать.

Бытовал еще один строгий запрет - ни в коем случае нельзя было стряхивать крошки со стола или выбрасывать еду. Верили, что от нарушителей этого правила отвернется достаток и удача. В то же время приветствовалось угощение малоимущих и раздача милостыни - считалось, что щедрость в этот день окупится сторицей.

21 сентября большой церковный праздник Рождество Пресвятой Богородицы (Фото: pixabay.com/dimitrisvetsikas1969)

Главные приметы на Рождество Пресвятой Богородицы:

Если на Рождество Девы Марии хорошая погода, то до зимы будет тепло, а если идет дождь - вся осень будет дождливая.

Если роса на Рождество Богородицы быстро высохла - зима будет не снежной.

Погода с Рождества Богородицы четыре недели держится.

Ветер на Богородицу к ветреной зиме.

Если утром тепло, а днем резко похолодало - скоро начнутся заморозки, а зима будет очень холодной.

Утренний туман 21 сентября к затяжным дождям.

Напомним, что ранее мы писали о том, что стал известен график праздничных и выходных дней в Украине в 2020 году.