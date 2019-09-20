У суботу прийдуть рекордні заморозки: які регіони постраждають

Погода в Україні 21 вересня - синоптики попередили про заморозки (колаж РБК-Україна)

Синоптики розповіли, де очікуються рекордні морози

Погода в Україні 21 вересня буде холодною і навіть морозною, особливо в нічний час. При цьому, в деяких регіонах очікуються незначні опади. Про це повідомляється в оновленому прогнозі Укргідрометцентру.

Рівень тепла в Україні у суботу, 21 вересня, буде досить низьким - +11... +17 градусів тепла у середньому. Традиційно, найтепліше буде на півдні країни - +15... +17 градусів, також виключенням стануть деякі західні області, де очікується потепління до +19 градусів. Опади очікуються у Волинській, Рівненській, Житомирській, Чернігівській, Київській та Харківській областях. В інших же регіонах буде сонячно з мінливою хмарністю.

Погода в Україні 21 вересня – синоптики попередили про заморозках (скріншоти: meteo.gov.ua)

У нічний час середня температура дорівнює +2... +5 градусів тепла у середньому. У південних регіонах – до +4... +9 градусів.

Портал Sinoptik.ua передає про заморозки до 1 градуса Цельсія. Слід зазначити, що мінімальна історично зафіксована температура в Україні (в деяких областях) 21 вересня досягла 0 градусів, тому очікувані похолодання стануть досягнуть рекордних позначок.

Погода в Україні 21 вересня – синоптики попередили про заморозках (скріншоти: sinoptik.ua)

При цьому погода в Україні 22 вересня різко покращиться. Синоптики прогнозують потепління до +16... +21 градуса тепла по всій Україні. У деяких регіонах навіть до +24 градусів.

Народний прогноз: наші пращури помітили, якщо 21 вересня сприятлива погода, то і осінь буде теплою. Слідкували також за тваринами: якщо після цього дня худоба прагне на пасовисько рано, то і зима буде ранньою.

До речі, в Україні знову випав сніг.