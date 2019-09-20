День осіннього рівнодення 2019: як підготуватися до цього дня

День осіннього рівнодення 2019 (фото: pixabay.com)

День рівнодення вважається одним з найважливіших днів осені

День осіннього рівнодення в цьому році випадає на понеділок 23 вересня. За словами астрологів, цього дня не завжди легко налаштуватися на позитивну хвилю, але треба спробувати, оскільки у цей день можна наповнитися енергією і силою.

Крім того, в цей день цей день є однією серед ключових астрономічних точок року. 23 вересня Сонце буде світити стільки, щоб день і ніч були рівні.

Астрономічна осінь

Саме 23 вересня настане астрономічна осінь. Погода ще не зимова, але і від літа вже не залишається ні сліду. На вулиці стає все холодніше, а в деяких місцях вже навіть випадає перший сніг.

День осіннього рівнодення 2019 (фото: pixabay.com)

Астрологічний прогноз на день рівнодення

23 вересня Сонце перейде в Знак Терезів. Це позитивно позначиться на настрої людей і на удачі в цілому. Крім того, Сонце буде в біквінтилі з Ураном, що позитивно вплине на творчий розвиток.

В цей день удача може посміхнутися кожному з нас, але ніхто точно не знає, кому справді пощастить. Астрологи підкреслили, що деякі люди зможуть подолати життєві проблеми без особливих зусиль.

В день осіннього рівнодення астрологи радять шукати себе і прислухатися до інтуїції, оскільки вона загостриться.

Крім того, необхідно на деякий час усамітнитися, і не думати ні про що, аби пропустити через себе енергію космосу, яка допоможе отримати відповіді на важливі питання.

Кельти називали цей день Mabon. Це було свято підбиття підсумків. 23 вересня - хороший день для того, щоб зробити талісмани і провести особливі ритуали. У стародавні часи у слов'ян деякі традиції були схожі з традиціями кельтів. Мова йде про збирання врожаю і торжестві в честь закінчення робіт на полях.