Работает всегда: 10 бессмертных правил декорирования, которые сделают любую комнату лучше
Декорирование не обязательно должно быть тяжелым, дорогим или стрессовым процессом. Будь то первая квартира или обновление давно знакомого дома, иногда для создания идеального пространства достаточно нескольких простых правил.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Real Simple рассказывает, как с помощью простых правил и лайфхаков изменить вид ваших комнат к лучшему.
Простые способы улучшить вид комнаты
Математика цветовой палитры
Для безошибочной цветовой схемы выберите один цвет, который будет занимать 60% комнаты, второй - 30%, а третий, более яркий, - для остальных 10%. Это позволит создать гармоничный и сбалансированный вид.
Легкая формула для прихожей
Для прихожей достаточно места для сидения, зеркала и столика (или полки) - и комната будет выглядеть завершенной. Маленький ковер поможет четко очертить пространство и добавит уюта.
Высокое расположение штор
Располагайте шторы высоко, между потолком и верхом окна - это сделает пространство выше. Также важно, чтобы нижняя часть штор только касалась пола, не собирая складки.
Высоко расположенные шторы меняют весь интерьер (фото: Freepik.com)
Изменение форм
Если мебель в гостиной в основном прямоугольная или квадратная, выберите круглый столик для кофе или откидной стол для достижения баланса. Это придаст пространству мягкости и гармонии.
Правильный размер столика для кофе
Идеальный столик для кофе должен быть шириной на две трети меньше, чем диван, и на несколько сантиметров ниже сиденья (обычно высота 35-40 см). Это обеспечит пропорциональность и комфорт.
Стратегическое использование зеркал
Повесив зеркало напротив окна, вы сможете отражать свет и создать иллюзию большего пространства. Идеальная высота для зеркала - 150 см от пола до его центра.
Математика декоративных подушек
Разместите одну квадратную подушку 50 см на каждом конце, одну 40 см в однотонном цвете и одну со сдержанным узором в центре, накладывая их друг на друга. Это создаст стильный и сбалансированный вид.
Правильное расположение подушек может создать "магический" эффект (фото: Freepik.com)
Правильное расположение ковров
Ковер не должен "плавать" в центре комнаты. Разместите его так, чтобы он находился под передними ножками кресел, дивана или кровати, чтобы закрепить пространство.
Игра с узорами
Не бойтесь смешивать узоры! Комбинируйте крупные, яркие принты с менее заметными, маленькими узорами в дополняющих цветах - так вы точно не ошибетесь.
Думайте тройками
Аксессуары одинакового размера на полке или столе выглядят лучше, когда их группируете нечетными числами. Четное количество может выглядеть слишком симметрично и безжизненно.
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