7 вещей, которые "отравляют" стиль вашего интерьера

Ваш дом способен рассказать о вас больше, чем любые слова: о характере, привычках и даже социальном статусе. Именно поэтому стоит внимательно относиться к деталям оформления, чтобы избежать впечатления безвкусицы или дешевизны.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, каких решений лучше избегать, чтобы интерьер выглядел стильно и современно.

Атласное постельное белье

Когда-то атласное белье считалось символом роскоши, но сейчас оно воспринимается как признак безвкусицы. Такой текстиль не обеспечивает комфорта для сна и скорее говорит о стремлении произвести впечатление, чем о заботе о себе.

Гораздо приятнее смотрятся комплекты из хлопка, льна или натурального шелка. Качественная ткань создаст атмосферу настоящей роскоши без излишней вычурности.

Плюшевые игрушки

Плюшевые зайцы и мишки уместны лишь в домах, где есть маленькие дети. В других случаях они создают впечатление беспорядка и забирают пространство, что особенно критично для небольших квартир.

Кроме того, мягкие игрушки накапливают пыль и могут вредить здоровью. Если с какой-то игрушкой связаны теплые воспоминания, оставьте одну, а остальные лучше отдать тем, кто действительно нуждается.

Хаос мягких игрушек - это не мило, а некрасиво (фото: pxhere.com)

Репродукции известных картин

Какой бы качественной ни была копия знаменитой картины, она все равно не сможет придать вашему дому индивидуальности. Печать на холсте выглядит банально и удешевляет интерьер, даже если выбрать популярные сюжеты.

К тому же постеры со слоганами уже давно потеряли актуальность в современном дизайне. Вместо репродукций лучше выбрать авторские работы или лаконичный настенный декор.

Избыток декоративных подушек

Декоративные подушки добавляют уюта, но в большом количестве создают ощущение загроможденности. Когда диван или кровать полностью завалены подушками, исчезает функциональность мебели.

Разноцветные подушки, не сочетающиеся по стилю, лишь разрушают гармонию пространства. Важно соблюдать баланс и подбирать подушки так, чтобы они выглядели уместно и стильно.

Слишком большие зеркала

Хотя зеркала помогают визуально расширить пространство, массивные модели на всю стену часто искажают интерьер. Большие полотна выглядят тяжело и иногда свидетельствуют об отсутствии хорошего вкуса.

Гораздо лучше смотрятся небольшие зеркала в тонких или сдержанных рамах. Их следует размещать там, где они уместны - в прихожей или спальне.

Слишком большие зеркала вышли из моды (фото: Freepik.com)

Устаревшая обивка и текстиль

Даже самая лучшая мебель со временем теряет привлекательность из-за потертой обивки или устаревшего текстиля. Выцветшие диваны и старомодные шторы моментально портят общее впечатление от интерьера.

Чтобы избежать этого, нужно регулярно обновлять текстиль и выбирать сдержанные решения. Однотонные ткани или легкая замена обивки помогут освежить вид комнаты без больших затрат.

Посуда с трещинами и сколами

Хранить поврежденную посуду - не только неэстетично, но и опасно для здоровья. Трещины и сколы могут привести к травмам или ожогам, если тарелка или чашка вдруг треснет окончательно. Кроме того, поцарапанная посуда ухудшает общее впечатление от сервировки стола.