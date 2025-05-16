Сработает даже в "хрущевке": как визуально поднять потолок в любой комнате

Низкие потолки - распространенная проблема во многих квартирах, особенно в старых зданиях. Но выход есть: существуют простые и эффективные трюки, которые помогают визуально поднять потолок без ремонта.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает простые дизайнерские приемы, эффект которых заметен даже в небольших помещениях.

Используйте правильные цвета

Правильно подобранная цветовая гамма способна визуально "приподнять" потолок. Светлый верх и более темный низ стен создают эффект вытягивания пространства вверх. Идеальный вариант - белый потолок без декоративных элементов и лепнины.

Если ремонт не планируется, можно имитировать градиент с помощью темного текстиля внизу и светлых элементов наверху. Например, оклеить нижнюю часть стен более темными обоями или разместить там картины в темных рамках. Такой подход заставляет взгляд скользить вверх, создавая иллюзию более высокого потолка.

Белый потолок всегда кажется выше (фото: Freepik.com)

Добавьте вертикальные линии

Наше зрение инстинктивно следует за линиями, поэтому вертикальные элементы заставляют взгляд двигаться вверх. Это могут быть обои в полоску, высокие узкие шкафы или открытые стеллажи до потолка.

Хороший эффект дают также вертикальные рейки на стенах или растения с длинными стеблями. Если ремонт не планируется, помогут и аксессуары: торшеры, высокие вазы или декоративные панели. Чем больше таких вертикальных акцентов, тем выше кажется пространство.

Шторы от самого потолка

Карниз, установленный под самым потолком, визуально вытягивает комнату вверх. Если выбрать длинные шторы до пола, без промежутков между потолком и тканью, эффект будет еще более выразительным. Вертикальные складки или рисунок дополнительно усиливают ощущение высоты.

Важно, чтобы шторы не заканчивались выше пола и не лежали на нем "горой". Лучше всего - когда они едва касаются пола. Легкие ткани с блеском также добавляют пространства - они отражают свет и делают комнату "воздушнее".

Шторы от самого потолка увеличивают пространство (фото: Freepik.com)

Направьте освещение вверх

Правильно направленный свет творит чудеса даже в самых низких комнатах. Основное правило - освещение должно быть направлено вверх, чтобы подсветить потолок. Хорошо работают торшеры, настенные светильники или светодиодная лента по периметру.

Вместо массивной люстры лучше выбрать компактные потолочные лампы или плоские накладные светильники. Если есть возможность - используйте бра, отбрасывающие свет вверх. Такой свет расширяет пространство и придает ему легкости.

Добавьте зеркала и глянец

Отражающие поверхности - мощный инструмент для визуального увеличения пространства. Вертикальные зеркала до самого потолка создают впечатление, что комната имеет второй уровень.

Глянцевые фасады мебели, особенно верхние шкафы, помогают "приподнять" верхнюю границу помещения. Стеклянные или металлические аксессуары также работают на расширение пространства.

Особенно эффективны зеркала напротив окон, где они отражают естественный свет. А если разместить узкие зеркальные панели в верхней части стен, можно достичь иллюзии более высокого потолка без всякого ремонта.

Большие зеркала увеличивают комнату в высоту (фото: Pexels.com)