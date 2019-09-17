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У Рівному 12-річна дівчинка народила сина: нові подробиці інциденту (відео)

STYLERЖиття    17.09.2019 - 09:34
У Рівному 12-річна дівчинка народила сина: нові подробиці інциденту (відео)
У Рівному дівчинка-ромка народила дитину (Фото: колаж РБК-Україна)

Медики пильнують юну породіллю, яка хоче втекти з лікарні з новонародженим

В Рівному 12-річна дівчинка народила сина вагою понад 3 кг і зростом 47 см. Неповнолітню мати ромської національності з новонародженим виявили на звалищі, де живуть і працюють її родичі із Закарпаття. Батькові малюка 20 років, і він теж мешкає під Ужгородом. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Правоохоронці почали досудове розслідування за фактом статевих стосунків із неповнолітньою.

Зазначається, що молодий батько - також ром - від сина не відмовляється. Зараз поліція розшукує молодого чоловіка. Йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Переїхали роми із Закарпаття нещодавно. Юний вік майбутньої мами тут нікого не дивує, і як зізнався місцевий ром Володимир Пап, "у них таке буває", і його дружині - 13 років.

12-річна дівчинка проживає в селі Нове Закарпатській області. Вона перебралася на Рівненський полігон побутових відходів, де проживала зі своєю 27-річною матір'ю, яка перекладала на українську інструкції медиків.

За словами лікарів, стан породіллі та її сина задовільний. Пологи тривали 10 годин. Післяпологових ускладнень неповнолітня мама не має.

За словами заступник головного лікаря з неонатології Галини Ковальової, вона приходить до свого сина і хоче його годувати груддю. Проте у дитини є вроджений порок, який не дозволяє використовувати грудне молоко.

Мама дівчинки хоче забрати її з немовлям з лікарні, але малюка ще обстежують медики.

Проживали вони на звалищі в хибарах в антисанітарних умовах, а заробляли сортуванням відходів.

На сміттєсортувальному підприємстві заявили, що не знали про юну вагітну, і на роботу її вже не пустять.

В даний час соцслужби займаються збором інформації про маму та інших дітей, які вже 3-й рік живуть серед сміттєвого полігону. Адже до цього випадку про них жоден працівник підприємства не повідомляв.

Відео: YouTube / ТСН

Як повідомлялося раніше, нещодавно у Запоріжжі горе-батьки покинули своїх дітей, і про них дбав безхатько.

Також ми писали про те, що в Польщі 11-річна дівчинка з України народила дитину, батьком якого став її ґвалтівник. Педофіл втік, і в даний час злочинця розшукують правоохоронці.

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