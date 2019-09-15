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У Рівному 12-річна дівчинка народила дитину: мати і дитя знайшли на смітнику

STYLERЖиття    15.09.2019 - 14:57
У Рівному 12-річна дівчинка народила дитину: мати і дитя знайшли на смітнику
Фото: Дитина (pixabay.com)

Неповнолітня народила хлопчика

У Рівному 12-річна дівчинка ромської національності народила ребенка. Неповнолітню матір з новонародженим знайшли на звалищі, звідки і доставили в лікарню. Про це повідомляє прес-служба поліції. У правоохоронних органах почали досудове розслідування за фактом статевих зносин з неповнолітньою.

14 вересня в поліцію надійшла інформація про те, що бригадою швидкої медичної допомоги в Рівненський обласний перинатальний центр доставлена малолітня ромської національності, яка народила дитя.

За словами поліції, малолітня мати його проживає в селі Нове Закарпатській області. Доставили її в медичний заклад з Рівненського полігону побутових відходів.

Медики повідомили, що зараз стан матері та її маленького сина задовільний.

У Рівному 12-річна дівчинка народила дитину: мати і дитя знайшли на смітникуФото: У Рівному дівчинка-ромка народила дитину (РБК-Україна)

"Пацієнтка була доставлена каретою швидкої допомоги зі звалища в 02:10 ночі, а о 7:10 вона вже народила. Пологи пройшли природним шляхом. Наші лікарі в цій ситуації зробили все найкраще, щоб та малолітня мама, і дитина відчували себе добре. Вагітна не стояла на обліку", - розповіла лікар виданню "ЧаРивне".

Наголошується, що вага новонародженого хлопчика 3160 грам, зріст — 47 див. На жаль, у дитини є патологія.

Як ми раніше писали, у Харкові молода горе-мать впустила мобільний телефон на голову одномесячному немовляті, коли годувала грудьми.

Також ми писали про те, що у Запоріжжі горе-батьки покинули своїх дітей, і про них дбав бездомний.

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