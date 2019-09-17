В Ровно 12-летняя девочка родила сына: новые подробности инцидента (видео)

В Ровно девочка-ромка родила ребенка (Фото: коллаж РБК-Украина)

Медики следят за юной роженицей, которая хочет сбежать из больницы с новорожденным

В Ровно 12-летняя девочка родила сына весом более 3 кг и ростом 47 см. Несовершеннолетнюю мать ромской национальности с новорожденным обнаружили на свалке, где живут и работают ее родственники из Закарпатья. Отцу малыша 20 лет, и он тоже проживает под Ужгородом. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту полового сношения с несовершеннолетней.

Отмечается, что молодой отец - также ром - от сына не отказывается. Сейчас полиция разыскивает молодого человека. Ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Переехали ромы из Закарпатья недавно. Юный возраст будущей мамы здесь никого не удивляет, и как признался местный ром Владимир Пап, "у них такое бывает", и его жене - 13 лет.

12-летняя девочка проживает в селе Новое Закарпатской области. Она перебралась на Ровенский полигон бытовых отходов, где проживала со своей 27-летней матерью, которая переводила на украинский инструкции медиков.

По словам врачей, состояние роженицы и ее сына удовлетворительное. Роды длились 10 часов. Послеродовых осложнений несовершеннолетняя мама не имеет.

По словам замглавврача по неонатологии Галины Ковалевой, она приходит к своему сыну и хочет его кормить грудью. Однако у ребенка есть врожденный порок, который не позволяет использовать грудное молоко.

Мама девочки хочет забрать ее с младенцем из больницы, но малыша еще обследуют медики.

Проживали они на свалке в хибарах в антисанитарных условиях, а зарабатывали сортировкой отходов.

На мусоросортировочном предприятии заявили, что не знали о юной беременной, и на работу ее уже не пустят.

В настоящее время соцслужбы занимаются сбором информации о маме и других детях, которые уже 3-й год живут среди мусорного полигона. Ведь до этого случая о них ни один работник предприятия не сообщал.

Видео: YouTube / ТСН

Как сообщалось ранее, недавно в Запорожье горе-родители бросили своих детей, и о них заботился бездомный.

Также мы писали о том, что в Польше 11-летняя девочка из Украины родила ребенка, отцом которого стал ее насильник. Педофил скрылся, и в настоящее время преступника разыскивают правоохранители.