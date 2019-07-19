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Юна українка попросила позбавити матір батьківських прав

STYLERЖиття    19.07.2019 - 21:00
Юна українка попросила позбавити матір батьківських прав
Колаж (РБК-Україна)

Мати зовсім не цікавиться життям своєї дочки

У Мелітополі 17-річна дівчинка подала позов в суд з проханням позбавити її рідну матір батьківських прав. За словами дитини, її мама не виконує батьківських обов'язків і застосовує насильство.

Неповнолітня вчиться в школі, але мати зовсім не допомагає дочці, ні морально, ні матеріально. Жінці дочка абсолютно нецікава. Позов надійшов до Мелітопольського міськрайонного суду. У квітні 2019 року дівчинку направили тимчасово притулок..

Батько дівчинки помер кілька років тому, інших родичів у неї немає.

Тим не менш, згідно довідки зі школи, в якій навчається старшокласниця, вона є старанною ученицею і ладнає з дітьми. Співробітники навчального закладу дали дівчинці позитивну характеристику і повідомили, що раніше зверталися в правоохоронні органи через факти насильства в сім'ї по відношенню до цієї дит ини.

Юна українка попросила позбавити матір батьківських правІлюстративне фото (odessapravo.com.ua)

Згідно з висновками відділу опіки та піклування, мати дівчинки свідомо ухиляється від виконання батьківських обов'язків і всі вжиті нею заходи виявилися безрезультатними. Суд задовольнив вимогу позивача і позбавив жінку батьківських прав. Також горе-мати забовязали виплачувати дочці аліменти в розмірі 25% від її доходу.

Як ми раніше писали, у Польщі дівчинка з України народила дитину, батьком якого став її ґвалтівник. Педофіл втік, і в даний час злочинця розшукують правоохоронці.

До речі, телеведуча, блогер і бізнес-леді Поліна Логунова разом зі своїм чоловіком, відомим українським актором виховує дворічну донечку Богдану.

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