У Росії "рвонув" древній вулкан: потужне виверження потрапило на відео

На півночі Камчатки в Російській Федерації вулкан Шивелуч викинув величезний стовп попелу заввишки 9 кілометрів. Як йдеться в повідомленні прес-служби МНС, цей шлейф з урахуванням напрямку вітру поширюється в південно-східному напрямку від діючого вулкана.

У мережі показали вражаючі фото і відео виверження.

Російські рятувальники кажуть про ймовірність випадання незначного кількості попелу в населених пунктах Усть-Камчатського району.

У Росії на Камчатці вулкан Шивелуч викинув гігантський стовп попелу (Фото: twitter.com)

Зазначимо, що в районі вулкана не проходять міжнародні траси руху літаків. Також біля нього немає ніяких зареєстрованих туристичних груп.

Вулкану присвоєно "помаранчевий" код авіаційної небезпеки.

У Росії на Камчатці вулкан Шивелуч викинув гігантський стовп попелу (Відео: YouTube / Новини Камчатки Мас-Медіа News)

За інформацією Камчатського філії ФІЦ ЕГС РАН, виверження вулкана Шивелуч сталося о 23:45 1 жовтня UTC (місцевий час - 11:45 2 жовтня).

Стовп попелу піднявся на висоту близько 9 км, і шлейф поширюється на Схід.

Додамо, що 27 вересня камчатський вулкан Шивелуч викинув величезний стовп попелу на висоту близько 7 тисяч метрів над рівнем моря.

Вулкан Шивелуч перед тим почав виверження ще 27 вересня (Фото: twitter.com)

Вік вулкана Шивелуч становить близько 60-70 тисяч років. Висота - 3283 метри. Корінні жителі називали його Суелич (гора, що курить).

У Росії на Камчатці вулкан Шивелуч викинув гігантський стовп попелу (Відео: YouTube / Геофізична служба Камчатка / emsd.ru)