В Японії почав виверження гігантський вулкан: вражаючі фото і відео

Вулкан почав виверження в Японії (колаж: РБК-Україна)

Величезний вулкан викидає попіл на висоту до двох кілометрів

В Японії активізувався один з найбільших вулканів - Сакура-дзіма. З жерла гіганта вивергаються клуби попелу висотою до двох кілометрів і тече розпечена лава. У мережі публікують приголомшливі відео і фото природного явища.

Місцева влада просить не наближатися до небезпечного вулкану, але евакуацію поки що не оголошують. Вулкан "попереджав" про свою активності вже на початку вересня - тоді з його жерла також вилітав попіл.

One of Japan's most active volcanoes, Sakurajima, spews ash more than 3,500 feet into the sky in new eruption. https://t.co/g9Evk7mhEq pic.twitter.com/O2DVWrR7hw — ABC News (@ABC) September 16, 2019

Вулкан почав виверження в Японії (відео: twitter.com/ABC)

Згідно з токійським Консультативним центром з вулканічного попелу, шлейф попелу розтягнувся на 4 000 м над морем.

Вулкан Сакура-дзіма розташований на півострові Осумі острова Кюсю в японській префектурі Кагосіма.

Вулкан почав виверження в Японії (відео: twitter.com/ABC)

Раніше повідомлялося, що виверження вулкана Райкоке в Росії за кілька годин знищило все живе на острові центральних Курил.

Також ми писали, що на Північній Суматрі, в Індонезії, прокинувся вулкан Сінабунг. Стовп з попелу, який з'явився під час виверження, досяг у висоту 7 кілометрів.