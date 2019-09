В Японії почав виверження гігантський вулкан: вражаючі фото і відео

Величезний вулкан викидає попіл на висоту до двох кілометрів

В Японії активізувався один з найбільших вулканів - Сакура-дзіма. З жерла гіганта вивергаються клуби попелу висотою до двох кілометрів і тече розпечена лава. У мережі публікують приголомшливі відео і фото природного явища.

Місцева влада просить не наближатися до небезпечного вулкану, але евакуацію поки що не оголошують. Вулкан "попереджав" про свою активності вже на початку вересня - тоді з його жерла також вилітав попіл.

One of Japan's most active volcanoes, Sakurajima, spews ash more than 3,500 feet into the sky in new eruption. https://t.co/g9Evk7mhEq pic.twitter.com/O2DVWrR7hw