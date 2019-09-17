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В Японії почав виверження гігантський вулкан: вражаючі фото і відео

STYLERЖиття    17.09.2019 - 13:26
В Японії почав виверження гігантський вулкан: вражаючі фото і відео
Вулкан почав виверження в Японії (колаж: РБК-Україна)

Величезний вулкан викидає попіл на висоту до двох кілометрів

В Японії активізувався один з найбільших вулканів - Сакура-дзіма. З жерла гіганта вивергаються клуби попелу висотою до двох кілометрів і тече розпечена лава. У мережі публікують приголомшливі відео і фото природного явища.

Місцева влада просить не наближатися до небезпечного вулкану, але евакуацію поки що не оголошують. Вулкан "попереджав" про свою активності вже на початку вересня - тоді з його жерла також вилітав попіл.

Вулкан почав виверження в Японії (відео: twitter.com/ABC)

Згідно з токійським Консультативним центром з вулканічного попелу, шлейф попелу розтягнувся на 4 000 м над морем.

Вулкан Сакура-дзіма розташований на півострові Осумі острова Кюсю в японській префектурі Кагосіма.

Вулкан почав виверження в Японії (відео: twitter.com/ABC)

Раніше повідомлялося, що виверження вулкана Райкоке в Росії за кілька годин знищило все живе на острові центральних Курил.

Також ми писали, що на Північній Суматрі, в Індонезії, прокинувся вулкан Сінабунг. Стовп з попелу, який з'явився під час виверження, досяг у висоту 7 кілометрів.

В Індонезії прокинувся вулкан: викид попелу досяг семи кілометрів у висоту Почав виверження найбільший вулкан в Європі (відео)
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