В Італії прокинувся давній вулкан: відео потужного виверження

Місцеві жителі сховалися від попелу і піску у найближчій церкві
В Італії знову прокинувся давній вулкан Стромболлі, який знаходиться на острові в Тірренському морі на півдні країни. Це один з найактивніших вулканів на планеті, і він зберігає свою активність протягом двох тисяч років.
Лаву з його кратера можна побачити не часто, в попередній раз подібне явище було зафіксовано в 2014 році. Як повідомляє італійське агентство ANSA, в середу, 28 серпня, вулкан Стромболлі знову прокинувся і викинув у повітря високий стовп попелу.
Потужний викид попелу стався близько полудня і на всі навколишні поселення посипався пісок, попіл та інші вулканічні речовини. Високий стовп диму було видно за кілька кілометрів. Викиди також спровокували невеликі пожежі в околицях.
#esplosione #vulcano #stromboli #28agosto2019 @LaStampa @Corriere @repubblica @AnsaSicilia @Agenzia_Ansa pic.twitter.com/hebqt43BK1— Claudio Marchiori (@Claudio88782571) 28 серпня 2019 р.
Повідомляється, що даних про загиблих і постраждалих немає. В районі Гиностри жителі сховалися в будівлі церкви, щоб захистити себе від попелу і вулканічних матеріалів.
La poderosa Erupción del Volcán Stromboli de Isla Eolias, #Italia, el 28.08.2019 por Elena Schiera. #Powerful #Eruption #Volcano #Phenomenon #Vulcano #Estromboli #Italy #zabedrosky pic.twitter.com/bwZPhXXz7F— David de Zabedrosky (@deZabedrosky) 28 серпня 2019 р.
В середині літа через виверження цього вулкана загинув один місцевий житель, а також були постраждалі. Як зазначають місцеві жителі, виверження Страмболлі 28 серпня було навіть сильніше, ніж 3 липня. У регіоні зупинено рух приватних човнів.
#esplosione #vulcano #stromboli #28agosto2019 @LaStampa @Corriere @repubblica @AnsaSicilia @Agenzia_Ansa pic.twitter.com/Fe95ilpiOi— Alberto Lunardi (@alby_moon) 28 серпня 2019 р.
Острів Страмболлі – популярне місце для відпочинку туристів, а також місцевого населення. Всього на острові проживає близько 500 осіб. Його ще називають "Маяк Середземномор'я".
Вулкан в Італії (фото: /twitter.com/alby_moon)
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Індонезії прокинувся давній вулкан – викид попелу досяг 7 метрів у висоту.
А також розповідали про те, що на Сицилії вулкан Етна почав викидати лаву на поверхню.