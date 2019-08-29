ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Італії прокинувся давній вулкан: відео потужного виверження

STYLERЖиття    29.08.2019 - 09:52
В Італії прокинувся давній вулкан: відео потужного виверження
В Італії прокинувся старий вулкан (Колаж РБК-Україна)

Місцеві жителі сховалися від попелу і піску у найближчій церкві

В Італії знову прокинувся давній вулкан Стромболлі, який знаходиться на острові в Тірренському морі на півдні країни. Це один з найактивніших вулканів на планеті, і він зберігає свою активність протягом двох тисяч років.

Лаву з його кратера можна побачити не часто, в попередній раз подібне явище було зафіксовано в 2014 році. Як повідомляє італійське агентство ANSA, в середу, 28 серпня, вулкан Стромболлі знову прокинувся і викинув у повітря високий стовп попелу.

Потужний викид попелу стався близько полудня і на всі навколишні поселення посипався пісок, попіл та інші вулканічні речовини. Високий стовп диму було видно за кілька кілометрів. Викиди також спровокували невеликі пожежі в околицях.

Повідомляється, що даних про загиблих і постраждалих немає. В районі Гиностри жителі сховалися в будівлі церкви, щоб захистити себе від попелу і вулканічних матеріалів.

В середині літа через виверження цього вулкана загинув один місцевий житель, а також були постраждалі. Як зазначають місцеві жителі, виверження Страмболлі 28 серпня було навіть сильніше, ніж 3 липня. У регіоні зупинено рух приватних човнів.

Острів Страмболлі – популярне місце для відпочинку туристів, а також місцевого населення. Всього на острові проживає близько 500 осіб. Його ще називають "Маяк Середземномор'я".

Вулкан в Італії (фото: /twitter.com/alby_moon)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Індонезії прокинувся давній вулкан – викид попелу досяг 7 метрів у висоту.

А також розповідали про те, що на Сицилії вулкан Етна почав викидати лаву на поверхню.

Убив все живе: фото і відео потужного виверження вулкана в Росії Почалося виверження: у Мексиці розбушувався один з найбільших вулканів у світі (відео)
Новини України вулканизвержение
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся