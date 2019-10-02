В России "рванул" древний вулкан: мощное извержение попало на видео

На севере Камчатки в Российской Федерации вулкан Шивелуч выбросил огромный столб пепла высотой 9 киллометров. Как говорится в сообщении пресс-службы МЧС, этот шлейф с учетом направления ветра распространяется в юго-восточном направлении от действующего вулкана.

В сети показали впечатляющие фото и видео извержения.

Российские спасатели говорят о вероятности выпадения незначительного количества пепла в населенных пунктах Усть-Камчатского района.

В России на Камчатке вулкан Шивелуч выбросил гигантский столб пепла (Фото: twitter.com)

Отметим, что в районе вулкана не проходят международные трассы движения самолетов. Также возле него нет никаких зарегистрированных туристических групп.

Вулкану присвоили "оранжевый" код авиационной опасности.

В России на Камчатке вулкан Шивелуч выбросил гигантский столб пепла (Видео: YouTube / Новости Камчатки Масс-Медиа News)

По информации Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, извержение вулкана Шивелуч произошло в 23:45 1 октября UTC (местное время - 11:45 2 октября).

Пепловый столб поднялся на высоту около 9 км, и шлейф распространяется на Восток.

Добавим, что 27 сентября камчатский вулкан Шивелуч выбросил огромный столб пепла на высоту порядка 7 тысяч метров над уровнем моря.

Вулкан Шивелуч перед этим начал извержение еще 27 сентября (Фото: twitter.com)

Возраст вулкана Шивелуч составляет около 60-70 тысяч лет. Высота - 3283 метра. Коренные жители называли его Суелич (курящаяся гора).

В России на Камчатке вулкан Шивелуч выбросил гигантский столб пепла (Видео: YouTube / Геофизическая служба Камчатка / emsd.ru)