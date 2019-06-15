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Поблизу Мехіко вулкан викинув стовп попелу висотою у 5 км

Новини » Надзвичайні події    15.06.2019 - 03:55
Поблизу Мехіко вулкан викинув стовп попелу висотою у 5 км
Фото: вулканічний попіл (twitter.com/severeweatherEU)

Місцева влада заявляє, що небезпеки для населення немає

У Мексиці вулкан Попокатепетль неподалік Мехіко викинув стовп вулканічного попелу та пари, висотою до 5 кілометрів. Як передає РБК-Україна, про це передає Європейський сервіс моніторингу погоди.

Зазначається, що потужник викид попелу стався у п'ятницю, 14 червня. Даних про постраждалих немає. Влада країни запевнила, що небезпеки для населеня немає. В районі вулкану оголошено середній рівень загрози.

 

Зазначимо, що вулкан Попокатепетль розташовується за 70 км від Мехіко та входить до переліку найбільших і найактивніших вулканів Мексики.

Поблизу Мехіко вулкан викинув стовп попелу висотою у 5 км

Нагадаємо, наприкінці на індонезійському острові Балі сталося виверження вулкану Агунг. Виверження тривало близько 5-ти хвилин. Потік лави поширився на відстань майже 3 км від кратеру вулкана. Дев'ять поселень, що розташовані поруч з вулканом, були покриті вулканічним попелом.

Як писало РБК-Україна, 24 грудня на італійському острові Сицилія сталося виверження вулкана Етна. Активний вулкан викинув у небо хмара попелу, ускладнивши видимість. Виверження вулкана супроводжувалося землетрусами. У результаті виверження вулкана постраждали 30 осіб.

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