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У школах Києва не буде предметів російською мовою (документ)

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Київ, П'ятниця 12 серпня 2022 09:12
У школах Києва не буде предметів російською мовою (документ) У Києві не вивчатиме російську мову в школах (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У школах Києва не будуть вести уроки російською мовою ні за яких обставин. Також зникне назавжди цей предмет зі шкільної програми.

Про це розповіли в листі-відповіді Київської міської адміністрації.

У чому суть документа

Так, молодіжний клуб "Джура" в Києві звернувся з проханням до Департаменту науки і освіти (КМДА) проводити заняття російською мовою. У цьому клубу було відмовлено.

За інформацією управлінь освіти в місті Києві станом на 01.07.2022 навчальними програмами на 2022-2023 рік не передбачено викладання російською мовою предметів та вивчення російської мови факультативно.

У школах Києва не буде предметів російською мовою (документ)

У Києві не вивчатимуть шкільні предмети російською мовою

Які твори російською залишать в українській програмі

Зараз прийнято рішення, що письменники, які творили російською мовою, але їх творчість була пов'язана з Україною або вони народилися тут - будуть залишені для вивчення.

Наприклад, Миколу Гоголя залишать у програмі. Також вивчатимуть і твір Михайла Булгакова "Собаче серце". Миколу Кузнєцова з "Бабиним Яром" також проходитимуть школярі.

Як ми раніше писали, у Львівській області класів з навчанням російською більше не буде.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що викладач КПІ потрапив у скандал через любов до "русского міра" - українську мову він називав "сухою і убогою".

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