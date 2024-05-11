Финал Евровидения 2024: где смотреть трансляцию и как голосовать
11 мая начнется долгожданный финал Евровидения, проходящий в этом году в Мальме. И уже ночью мир узнает, кто победит в конкурсе.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, где смотреть финал Евровидения и как голосовать за участников.
При написании материала были использованы источники: Википедия, "Суспільне", сайт Евровидения.
Где смотреть финал Евровидения
Гранд-финал начнется в 22:00 по Киеву, но уже в 21:30 вы сможете начать смотреть предшоу. Трансляция Евровидения будет проходить на следующих платформах:
- телеканал "Суспільне Культура"
- сайты "Суспільне Культура" и "Суспільне Євробачення"
- YouTube-канал "Евровидение Украина"
- Facebook-страницы "Суспільне Мовлення", "Суспільне Культура", "Перший", "Євробачення Україна"
- на "Радіо Промінь"
Где посмотреть Евровидение (фото: Getty Images)
Когда будут выступать alyona alyona & Jerry Heil
В этом году представительницы Украины вытащили на жеребьевке "выбор продюсеров". Это - новое правило Евровидения, согласно которому продюсеры самостоятельно выбирают номер выступления для артистов, которым выпал именно этот вариант.
alyona alyona & Jerry Heil будут выступать под номером 2. Кстати, на фоне этого разразился скандал, появились мнения о том, что Украину хотят "слить". Все дело в том, что второй порядковый номер называют "смертельным" - ни одна страна, выступавшая под ним в финале, не одержала победу.
Когда будет выступать Украина на Евровидении (фото: Getty Images)
Кто будет выступать на Евровидении - все страны-финалистки
На сцену выйдут представители 26 стран. Они будут выступать в следующем порядке:
- Швейцария
- Украина
- Германия
- Люксембург
- Нидерланды
- Израиль
- Литва
- Испания
- Эстония
- Ирландия
- Латвия
- Греция
- Великобритания
- Норвегия
- Италия
- Сербия
- Финляндия
- Португалия
- Армения
- Кипр.
Порядок выступления на Евровидении (фото: eurovision.ua)
Как голосовать на Евровидении
В этом году голосование за победителя гранд-финала Евровидения сильно изменилось. Сейчас у зрителей будет больше времени на то, чтобы определяться с выбором и отдать свой голос.
Для того чтобы поддержать своего фаворита, проголосовать за него можно двумя способами:
- в приложении Eurovision Song Contest
- через SMS (отправляйте номер участника на 7576)
"Зрители из стран, не участвующих в конкурсе, смогут отдать бал за фаворита в рамках блока "Остальные миры" почти за 24 часа до финала. Онлайн-голосование начнется на сайте www.esc.vote сразу после завершения второй генеральной репетиции в канун финала", - объясняется на сайте Евровидения.
Напомним, недавно букмекеры резко обновили прогнозы по поводу победителя Евровидения.
Кроме того, ранее мы уже рассказывали, что Jerry Heil и alyona alyona прокомментировали "смертельный номер" в финале Евровидения 2024 года.