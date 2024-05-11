Финал Евровидения 2024: где смотреть трансляцию и как голосовать

11 мая начнется долгожданный финал Евровидения, проходящий в этом году в Мальме. И уже ночью мир узнает, кто победит в конкурсе.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, где смотреть финал Евровидения и как голосовать за участников.

Где смотреть финал Евровидения

Гранд-финал начнется в 22:00 по Киеву, но уже в 21:30 вы сможете начать смотреть предшоу. Трансляция Евровидения будет проходить на следующих платформах:

телеканал "Суспільне Культура"

сайты "Суспільне Культура" и "Суспільне Євробачення"

YouTube-канал "Евровидение Украина"

Facebook-страницы "Суспільне Мовлення", "Суспільне Культура", "Перший", "Євробачення Україна"

на "Радіо Промінь"

Где посмотреть Евровидение (фото: Getty Images)

Когда будут выступать alyona alyona & Jerry Heil

В этом году представительницы Украины вытащили на жеребьевке "выбор продюсеров". Это - новое правило Евровидения, согласно которому продюсеры самостоятельно выбирают номер выступления для артистов, которым выпал именно этот вариант.

alyona alyona & Jerry Heil будут выступать под номером 2. Кстати, на фоне этого разразился скандал, появились мнения о том, что Украину хотят "слить". Все дело в том, что второй порядковый номер называют "смертельным" - ни одна страна, выступавшая под ним в финале, не одержала победу.

Когда будет выступать Украина на Евровидении (фото: Getty Images)

Кто будет выступать на Евровидении - все страны-финалистки

На сцену выйдут представители 26 стран. Они будут выступать в следующем порядке:

Швейцария

Украина

Германия

Люксембург

Нидерланды

Израиль

Литва

Испания

Эстония

Ирландия

Латвия

Греция

Великобритания

Норвегия

Италия

Сербия

Финляндия

Португалия

Армения

Кипр.

Порядок выступления на Евровидении (фото: eurovision.ua)

Как голосовать на Евровидении

В этом году голосование за победителя гранд-финала Евровидения сильно изменилось. Сейчас у зрителей будет больше времени на то, чтобы определяться с выбором и отдать свой голос.

Для того чтобы поддержать своего фаворита, проголосовать за него можно двумя способами:

в приложении Eurovision Song Contest

через SMS (отправляйте номер участника на 7576)

"Зрители из стран, не участвующих в конкурсе, смогут отдать бал за фаворита в рамках блока "Остальные миры" почти за 24 часа до финала. Онлайн-голосование начнется на сайте www.esc.vote сразу после завершения второй генеральной репетиции в канун финала", - объясняется на сайте Евровидения.