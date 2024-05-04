Звезда "Пацанок" во второй раз стала мамой: первые фото малыша

Звезда шоу "Супермодель по-українськи" и "Від пацанки до панянки" Владислава Роговенко во второй раз стала мамой. Блогерша рожала в США.

При написании материала были использованы источники: Instagram-страницы блогерши и ее мужа.

Когда именно родила Роговенко, а также, как выглядит малыш, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Так, 4 мая Роговенко рассказала в Stories, что отправляется в роддом. Сейчас звезда "Пацанок" находится в США, куда прилетела для того, чтобы ее второй ребенок появился на свет именно там.

Роговенко во второй раз стала мамой (скриншот)

Блогерша рассказывала, что очень ждет появления малыша, ведь врачи прогнозировали роды еще на конец апреля. Впрочем, ребенок Роговенко решил иначе.

И вечером 4 мая первым о радостном известии сообщил муж блогерши. Он показал в Stories кадры малыша и своей избранницы.

Роговенко родила 4 мая (скриншот)

Сама блогерша еще не успела поделиться кадрами малыша. Но, скорее всего, у нее родился второй сын. Роговенко рассказывала, что во время беременности врач уверял, что у нее будет девочка, но потом прогнозы опровергли другие специалисты во время еще одного УЗИ.

Блогерша и ее муж (фото: instagram.com/vladyslava_rogovenko)

Кто такая Владислава Роговенко

Днепровская блогерша стала известной после шоу "Супермодель по-українськи" и "Від пацанки до панянки" . Впоследствии на одном из проектов Алексея Дурнева ее заметил Александр Колесниченко. Они начали встречаться, а в 2020 году Роговенко впервые стала мамой - на свет появился ее сын Марк.

Роговенко и его семья (фото: instagram.com/vladyslava_rogovenko)