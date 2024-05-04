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Звезда "Пацанок" во второй раз стала мамой: первые фото малыша

Суббота 04 мая 2024 22:31
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Звезда "Пацанок" во второй раз стала мамой: первые фото малыша Известная блогерша из Днепра во второй раз стала мамой (фото: instagram.com/vladyslava_rogovenko)
Автор: Полина Иваненко

Звезда шоу "Супермодель по-українськи" и "Від пацанки до панянки" Владислава Роговенко во второй раз стала мамой. Блогерша рожала в США.

Когда именно родила Роговенко, а также, как выглядит малыш, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: Instagram-страницы блогерши и ее мужа.

Так, 4 мая Роговенко рассказала в Stories, что отправляется в роддом. Сейчас звезда "Пацанок" находится в США, куда прилетела для того, чтобы ее второй ребенок появился на свет именно там.

Звезда &quot;Пацанок&quot; во второй раз стала мамой: первые фото малыша

Роговенко во второй раз стала мамой (скриншот)

Блогерша рассказывала, что очень ждет появления малыша, ведь врачи прогнозировали роды еще на конец апреля. Впрочем, ребенок Роговенко решил иначе.

И вечером 4 мая первым о радостном известии сообщил муж блогерши. Он показал в Stories кадры малыша и своей избранницы.

Звезда &quot;Пацанок&quot; во второй раз стала мамой: первые фото малыша

Роговенко родила 4 мая (скриншот)

Сама блогерша еще не успела поделиться кадрами малыша. Но, скорее всего, у нее родился второй сын. Роговенко рассказывала, что во время беременности врач уверял, что у нее будет девочка, но потом прогнозы опровергли другие специалисты во время еще одного УЗИ.

Звезда &quot;Пацанок&quot; во второй раз стала мамой: первые фото малыша

Блогерша и ее муж (фото: instagram.com/vladyslava_rogovenko)

Кто такая Владислава Роговенко

Днепровская блогерша стала известной после шоу "Супермодель по-українськи" и "Від пацанки до панянки" . Впоследствии на одном из проектов Алексея Дурнева ее заметил Александр Колесниченко. Они начали встречаться, а в 2020 году Роговенко впервые стала мамой - на свет появился ее сын Марк.

Звезда &quot;Пацанок&quot; во второй раз стала мамой: первые фото малыша

Роговенко и его семья (фото: instagram.com/vladyslava_rogovenko)

Напомним, что недавно мы уже рассказывали, что Потап публично обратился к Каменским в важный день, но и его проигнорировала.

Кроме этого, ранее стало известно, что певец-копия Олега Винника признался, готов ли пойти на фронт.

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