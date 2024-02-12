Беременная звезда "Пацанок" улетела рожать в США и раскрыла первые траты: миллион за четыре дня

Блогерша и звезда реалити-шоу "Від пацанки до панянки" и "Супермодель по-українськи" Владислава Роговенко решила рожать второго ребенка не в Украине. Она уже прилетела в США и рассказала о первых расходах. Всего за четыре дня девушка потратила около миллиона гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Stories, которыми Роговенко поделилась в Instagram .

Сколько блогерша потратила за первые дни

Оказалось, что Роговенко уже заплатила более 25 тысяч долларов (около 950 тысяч гривен). Эти деньги ушли на аренду жилья, покупку коляски, продуктов и прочее. В США блогерша отправилась вместе с сыном Марком, а ее муж, судя по всему, остался в Украине.

"Я, честно говоря, даже считать не хочу. Это страшно. Что будет под конец пребывания в Америке - я даже знать не хочу. Ну вот на начальном этапе у нас очень много затянула квартира. 21 тысячу долларов я отдала за квартиру за шесть месяцев", - рассказала блогерша.

"Билеты нам с Марком обошлись в 1 500 долларов. Садик Марка обошелся в месяц 1 500 долларов, Коляску я купила - 900 долларов, и скупились мы, собственно, на 500 долларов. Нормально гуляем? Четвертый день!" - добавила она.

Роговенко рассказала, сколько тратит в США (скриншоты)

Почему блогерша решила рожать в США

По словам Роговенко, она пошла на такой шаг ради ребенка. Он получит гражданство, хотя для себя блогерша выгоды не видит.

"Первый момент, это, конечно же, получение гражданства. Мне от гражданства и не холодно, и не жарко. У меня плюсов никаких нет абсолютно. Я как приехала и здесь никто, и уеду я тоже никем", - отметила звезда "Пацанок".

"Ну только через время, если ребенок здесь будет жить и работать, он может подать на воссоединение семьи. А у ребенка будут плюсы. Это безвизовый режим во все страны", - добавила она.

Роговенко отправилась в США (скриншот)