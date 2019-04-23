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Лікарі зробили вагітній Меган Маркл важливе попередження

STYLERЖиття    23.04.2019 - 15:25
Лікарі зробили вагітній Меган Маркл важливе попередження
Меган Маркл (фото: колаж РБК-Україна)

37-річна Меган Маркл отримала попередження від лікарів щодо вагітності

Меган Маркл і принц Гаррі готуються зустріти нового члена королівської сім'ї. Герцог і герцогиня Сассекські провели напружений рік, так як Меган оголосила про свою вагітність лише через п'ять місяців після того, як дізналася про своє становище. Про це повідомляє видання Express.

Під час вагітності у неї не було ніяких ознак уповільнення її звичного ритму життя, так як за останні кілька місяців вона відвідала понад 70 офіційних заходів.

Але оскільки Меган вже за 35, лікарі її попередили почекати, перш ніж завести ще одну дитину.

Професор акушерства в Університеті Халла Джулі Джомін пояснила, що недавнє дослідження в Канаді рекомендувало жінкам старше 35 років робити розрив між пологами мінімум в один рік.

Лікарі зробили вагітній Меган Маркл важливе попередження

Меган Маркл з мамою (фото: Legion-media)

Оскільки у жінок, які зачали дитину через шість місяців після попередніх пологів, спостерігався високий ризик материнської смертності на 1,2% більше, ніж у більш молодих породіль.

"Звичайно проблема в тому, що вікові мами планують народжувати дітей з невеликою перервою, оскільки вони не мають стільки ж часу з точки зору їх фертильності, як жінки, яким ще немає 30", - розповіла експерт.

За її словами, загальний стан здоров'я мами є важливим фактором ризику. У кінцевому рахунку, це повинен бути вибір жінки. Важливо, щоб жінки знали про факти, пов'язані з інтервалом між пологами, і робили свій вибір, грунтуючись на достовірній інформації, заснованій на фактах.

Нагадаємо, що мама Меган Маркл терміново прилетіла до Лондона, щоб бути поруч з донькою в момент її пологів. Крім того, вона буде допомагати дочці та зятю доглядати за дитиною в перший час.

Раніше повідомлялося про те, що Меган Маркл і принца Гаррі відправлять на три роки в Африку після того, як королівська сім'я освоїться в ролі батьків.

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