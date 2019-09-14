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Заворотнюк прокоментувала власну госпіталізацію

STYLERПерсони    14.09.2019 - 10:23
Заворотнюк прокоментувала власну госпіталізацію
Заворотнюк потрапила в реанімацію – коментар актриси (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Анастасія Заворотнюк неоднозначно відреагувала на заяву про її госпіталізацію

13 вересня мережу підірвала новина про термінове переведення Анастасії Заворотнюк в реанімацію. Російська актриса, зірка серіалу "Моя прекрасна няня" прокоментувала екстрений перехід в реанімацію. До неї на ситуацію відповів продюсер Йосип Пригожин, передають росЗМІ.

Продюсер Йосип Пригожин прокоментував інформацію в ЗМІ про екстреної госпіталізації актриси Анастасії Заворотнюк. Його слова наводить RT.

"Мені б не хотілося в це вірити, але, якщо це правда, ми будемо благати Всевишнього, щоб вона вийшла з цієї ситуації, тому що ми її дуже любимо", — сказав Пригожин.

Артистка Анастасія Заворотнюк також відповіла на інформацію з приводу нібито її переходу в реанімацію.

"Маячня. Відчепися", - написала, зокрема, Заворотнюк у відповідь на відповідне питання своєму директору, передає "РИА Новости".

Заворотнюк прокоментувала власну госпіталізацію

Заворотнюк потрапила в реанімацію – коментар актриси (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Раніше в п'ятницю Telegram-канали Super.ru і Mash повідомили про те, що Анастасія Заворотнюк знаходиться в реанімації у вкрай важкому стані. Зазначалося, що артистці діагностували рак, у неї почався набряк мозку і що пухлина дала метастази. Лікарі нібито готувалися провести консиліум, щоб вирішити, чи проводити хірургічне втручання.

Раніше ми писали про те, що Євгенія Власова зробила несподівану заяву про свою хворобу.

Зірка серіалу "Моя прекрасна няня" в реанімації: що сталося Співачка, яка поборола рак: Євгенія Власова розповіла, як дізналася про страшну хворобу
Новини України ракгоспитализацияАнастасия Завотротнюк
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