Заворотнюк прокоментувала власну госпіталізацію

Заворотнюк потрапила в реанімацію – коментар актриси (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Анастасія Заворотнюк неоднозначно відреагувала на заяву про її госпіталізацію

13 вересня мережу підірвала новина про термінове переведення Анастасії Заворотнюк в реанімацію. Російська актриса, зірка серіалу "Моя прекрасна няня" прокоментувала екстрений перехід в реанімацію. До неї на ситуацію відповів продюсер Йосип Пригожин, передають росЗМІ.

Продюсер Йосип Пригожин прокоментував інформацію в ЗМІ про екстреної госпіталізації актриси Анастасії Заворотнюк. Його слова наводить RT.

"Мені б не хотілося в це вірити, але, якщо це правда, ми будемо благати Всевишнього, щоб вона вийшла з цієї ситуації, тому що ми її дуже любимо", — сказав Пригожин.

Артистка Анастасія Заворотнюк також відповіла на інформацію з приводу нібито її переходу в реанімацію.

"Маячня. Відчепися", - написала, зокрема, Заворотнюк у відповідь на відповідне питання своєму директору, передає "РИА Новости".

Заворотнюк потрапила в реанімацію – коментар актриси (фото: facebook.com/AZavorotnyuk)

Раніше в п'ятницю Telegram-канали Super.ru і Mash повідомили про те, що Анастасія Заворотнюк знаходиться в реанімації у вкрай важкому стані. Зазначалося, що артистці діагностували рак, у неї почався набряк мозку і що пухлина дала метастази. Лікарі нібито готувалися провести консиліум, щоб вирішити, чи проводити хірургічне втручання.

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