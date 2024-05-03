Работа в тылу. 10 вакансий от ВСУ для тех, кто не хочет на "ноль"

На фоне существенных мобилизационных изменений и скандалов вокруг работников ТЦК, некоторых людей работа в Вооруженных силах может пугать, однако Украине крайне необходимы специалисты своего дела из разных направлений. Некоторые вакансии от ВСУ предлагают даже работу в тылу.

При подготовке материала были использованы следующие источники: "Робота в тилу", Lobby X, Work.ua, 1BAT.com.ua, 93ombr.army, AB3.army.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о вакансиях в ВСУ, подходящих для военнообязанных, которые не хотят попасть на "ноль".

Где искать "тыловые" вакансии

На фоне полномасштабного вторжения РФ людей в армии катастрофически не хватает. Вакансии в Вооруженных силах предлагают гражданам Украины и иностранным добровольцам, мужчинам и женщинам. Работать можно как на передовой, так и в тылу.

Основными "рекрутерами" остаются ныне территориальные центры комплектования и социальной поддержки - РТЦК и СП (бывшие военкоматы), однако тот, кто хочет найти место службы самостоятельно, может поискать соответствующие вакансии:

на специализированных сайтах по поиску работы или маркетплейсах ("Робота в тилу", Work.ua, Robota.ua, Jooble UA, Lobby X, OLX.ua и т.д.)

на официальных сайтах конкретной бригады или подразделения

на страницах бригад и подразделений в социальных сетях и т.п.

Актуальные вакансии в тылу ВСУ

Оператора технической поддержки пользователей ищут в отдельный специальный Центр электронной поддержки ВСУ, созданный для работы с новейшими средствами РЭБ и развития радиоэлектронной борьбы.

Потенциальному работнику обещают достойную заработную плату - от 20 000 гривен до 120 000 гривен, социальные гарантии и возможность прохождения обучения и повышения квалификации.

Оператора технической поддержки пользователей ищет Центр электронной поддержки (скриншот: v-tylu.work)

Этот же отдельный специальный Центр электронной поддержки ВСУ ищет аналитика технической поддержки информационных систем, которым может стать даже ограниченно пригодный военнослужащий.

Потенциальному работнику обещают заработную плату от 20 000 гривен до 120 000 гривен, социальные гарантии и возможность прохождения обучения и повышения квалификации.

Аналитика технической поддержки информационных систем ищет Центр электронной поддержки (скриншот: v-tylu.work)

Специалиста по мастерданным (тылового обеспечения) ищет специализированное подразделение Сил обороны. Работать придется шесть дней в неделю в городе Киеве.

Потенциальному работнику обещают тыловое денежное довольствие:

от 20 000 гривен (для солдатского звания)

(для солдатского звания) от 30 000 гривен (для офицерского звания)

Специалиста по мастерданным ищет специализированное подразделение Сил обороны (скриншот: lobbyx.army)

Это же специализированное подразделение Сил обороны ищет также человека, который будет работать по специальности Product Manager.

Рабочий график - также шесть дней в неделю, локация - Киев.

Тыловое денежное довольствие:

от 20 000 гривен (для солдатского звания)

(для солдатского звания) от 30 000 гривен (для офицерского звания)

Специализированное подразделение Сил обороны ищет Product Manager (скриншот: lobbyx.army)

Капеллана для организации и проведения религиозных обрядов, молитвенных собраний, государственных и религиозных мероприятий и т.п. ищет 621 отдельный учебный батальон Сил ТрО ВСУ.

Уточняется, что цель должности - быть духовным наставником и опорой для бойцов.

Потенциальному работнику обещают денежное довольствие от 26 000 гривен - согласно выслуге лет.

Капеллана ищет 621 отдельный учебный батальон Сил ТрО ВСУ (скриншот: work.ua)

В Силах ТРО ВСУ ищут также командира учебного взвода, преподавателя и инструктора для подготовки методических материалов и работы с бойцами.

Потенциальному работнику обещают денежное довольствие от 22 000 гривен до 55 000 гривен - в зависимости от соответствия паспорта должности.

Командира учебного взвода, преподавателя и инструктора ищут в Силах ТрО ВСУ (скриншот: work.ua)

Начальника столовой ищут в недавно созданный новый учебный батальон - 621 ОУБ Сил ТрО ВСУ. Ему нужно будет руководить работой столовой и вкусно кормить военнослужащих.

Потенциальному работнику обещают денежное довольствие от 23 000 гривен - в зависимости от выслуги лет.

Начальника столовой ищут в 621 ОУБ (скриншот: work.ua)

Начальника финансовой службы ищут в том же 621 ОУБ. Ему нужно будет организовывать работу финансовой службы части, вести материальный учет, составлять финансовую отчетность, участвовать в проведении инвентаризации и т.д.

Потенциальному работнику обещают денежное довольствие от 26 000 гривен - согласно выслуге лет.

Начальника финансовой службы ищут в 621 ОУБ (скриншот: work.ua)

Офицера-психолога (с обязательным офицерским званием) ищут в 150 учебном центре Сил ТрО.

В его обязанности будет входить изучение индивидуально-психологических особенностей военнослужащих и кандидатов на военную службу, участие в рациональном распределении кандидатов на должности, предотвращение негативных изменений в психике военнослужащих и т.д.

Потенциальному работнику обещают денежное довольствие от 28 000 грн - согласно выслуге лет.

Офицера-психолога ищут в 150 УЦ ТрО (скриншот: work.ua)

Руководителя пресс-службы ищет 1-й отдельный штурмовой батальон "Да Винчи". Его служба будет проходить "в операционной зоне группировок".

Потенциальному работнику обещают денежное довольствие от 26 000 гривен (в зависимости от задач, выполняемых батальоном) и даже возможность расширения штата для делегирования задач.

Руководителя пресс-службы ищет 1 ОШБ (скриншот: 1bat.com.ua)

93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" также предлагает ряд тыловых вакансий:

электрик

механик техобслуживания бронетехники

механик техобслуживания автомобильной техники

делопроизводитель

специалист кадровой службы

Будущим побратимам обещают денежное довольствие "согласно нормам действующего законодательства", а также возможность профессионального развития и повышения квалификации.

Тыловые вакансии от 93 ОМБр (скриншот: 93ombr.army)

В заключение, 3-я отдельная штурмовая бригада ВСУ предлагает службу по контракту и ищет людей на такие тыловые специальности (без уточнения уровня денежного довольствия):

повар

водитель (С, D, Е)

механик автомобильной техники

тракторист

слесарь-сантехник

оператор экскаватора

механик бронетанковой техники

водитель-заправщик

фельдшер

санитарный инструктор

Тыловые вакансии от 3 ОШБр (скриншот: ab3.army)