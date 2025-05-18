Эта правда о жевательных мишках разорвала интернет: вы тоже будете шокированы

Многие считают, что зеленый мармеладный мишка Haribo имеет вкус яблока или лайма. Но оказалось, что это совсем не так и правда о вкусе этой вкусности просто разорвала интернет.

Что настолько удивило фанатов желейных конфет и какой настоящий вкус у зеленого мишки, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Tyla .

Что не так с зеленым жевательным мишкой

Недавно на Reddit появился пост с таблицей всех вкусов Goldbears - и фанаты были ошеломлены: оказалось, что зеленый мишка имеет вкус вовсе не яблока, не лайма, и даже не лимона. Он - клубничный!

Эта информация быстро разошлась по сетям и вызвала настоящий скандал среди поклонников мармелада. Обычно цвет мишки подсказывает вкус: красный - клубника, желтый - лимон, оранжевый - апельсин, фиолетовый - черная смородина.

Зеленые конфеты всегда ассоциировали с кислинкой лайма или яблока. Когда оказалось, что за цветом скрывается ягодный сладкий профиль, многие почувствовали себя обманутыми.

20 лет жизни, и я только что узнал, что зеленый мишка - клубничный

Вызываю полицию - это же не лайм?

Я чувствую себя обманутым.

Почему не яблоко или лимон?

Как зеленый может соответствовать клубнике - это же мошенничество

А что говорят производители конфет?

На своем сайте Haribo подтверждает: "Зеленый Goldbear - это клубника, желтый - лимон, оранжевый - апельсин, красный - малина, полупрозрачный - ананас".

Представители бренда объяснили, что сочетание цвета и вкуса должно создавать элемент неожиданности и радости для потребителей.

Кстати, на официальном сайте Haribo есть раздел, где указан весь перечень вкусов с привязкой к цветам. Кроме того, информация о вкусе конфет указана на упаковке - но кто же читает эту информацию?