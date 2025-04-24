Делайте это 20 минут в день, чтобы прожить на три года дольше

Что известно

По словам эксперта, прогулки бесплатны, не требуют больших усилий и могут иметь большое влияние на долголетие.

В частности, люди, которые ведут сидячий образ жизни, могут увеличить свою жизнь на годы, если просто начнут ходить всего 20 минут в день.

Быстрая ходьба может помочь укрепить выносливость и сжечь лишние калории.

"Нет никаких таблеток и добавок, которые могли бы увеличить продолжительность жизни. Но есть одна простая вещь, которую люди могут сделать, чтобы получить еще три года, а именно достигать всего 20 минут ходьбы в день. Именно это добавляет три года к вашей ожидаемой продолжительности жизни. Три года!" - добавил исследователь.

Сколько калорий сжигает ходьба?

Доктор Тимоти Бернетт, преподаватель кинезиологии в Каскадном университете штата Орегон, говорит, что в среднем человек сжигает 100 калорий за 1,5 км. Это означает, что ходьба в неторопливом темпе 20 минут сжигает пять калорий в минуту, то есть 100 калорий за 20 минут ходьбы.

Кроме того, что ходьба удобна, бесплатна и легка для большинства из нас, исследователи обнаружили ряд преимуществ для здоровья.

Исследование показало, что ходьба может понижать желание съесть сладкого. Даже в стрессовых ситуациях работники съедают лишь половину шоколада, чем обычно, после 15-минутной прогулки.

Тогда как исследование Американского онкологического общества, которое сосредотачивалось на ходьбе, показало, что женщины, которые ходили семь или более часов в неделю, имели на 14% меньший риск рака молочной железы, чем те, кто ходил 3 часа или меньше в неделю.

Ходьба также уменьшает боль в суставах. Она защищает суставы, особенно коленные и тазобедренные, которые наиболее уязвимы к остеоартриту, смазывая их и укрепляя мышцы, которые их поддерживают.