Что важнее для долголетия - гены или образ жизни? Ученые нашли ответ

Продолжительность жизни каждого человека зависит от многих факторов. Это и генетика, и образ жизни, и экология, и питание, и количество стрессов и еще много чего. Много лет ученые были уверены, что генетика имеет очень большое влияние, но новое исследование изменило это утверждение.

Что больше всего влияет на продолжительность жизни человека, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine.

Генетика или образ жизни?

Как показывают результаты исследования британских ученых, наибольшее влияние на долголетие человека имеет среда и образ жизни, а не генетическая наследственность. Гены в этом процессе имеют всего 2%.

Во время исследования ученые провели масштабный анализ сотен тысяч человек. Для этого были обработаны медицинские данные из биобанка, где содержится информация о генетических данных, медицинские записи, подробная информация об образе жизни. Образцы крови почти 50 000 участников подвергли "протеомному профилированию" - методике, которая изучает изменения белков со временем.

Протеомное профилирование позволило узнать биологический возраст участников и в отличие от хронологического возраста, биологический показывает, насколько быстро стареет организм на молекулярном уровне. И это позволило точнее оценить процессы старения.

К факторам влияния среды вошло более 164, а также были добавлены генетические маркеры заболеваний. Среди факторов были: образ жизни, социальные, факторы раннего детства.

Что показало исследование

И результаты всех ошеломили - факторы окружающей среды объясняют примерно 17% вариаций в продолжительности жизни, тогда как генетические факторы - всего 2%.

Возраст и пол объясняют около половины вариаций в продолжительности жизни - и это не стало открытием для ученых, потому что было скорее ожидаемым. А вот высокий процент факторов среды ученых очень удивил, потому что это подтверждает, что образ жизни имеет большее влияние на здоровье и долголетие, чем генетика.

Исследование также выявило различные комбинации воздействий для различных заболеваний. Факторы среды больше всего влияли на болезни легких, сердца и печени. А генетика играла ключевую роль в определении риска рака молочной железы, яичников и простаты, а также деменции.

Среди факторов среды наибольшее влияние имели:

курение

социально-экономический статус

уровень физической активности

условия жизни

Эти факторы сильнее всего коррелировали с преждевременной смертью и биологическим старением.

Исследование выявило еще несколько интересных и неожиданных связей. Например, более высокий рост в десятилетнем возрасте ассоциировался с более короткой продолжительностью жизни. Хотя ученые пока не имеют ответа, почему так.

Больший вес в возрасте 10 лет также коррелировал с более короткой продолжительностью жизни. Еще негативно влияло курение матери во время беременности, или в то время, когда ребенок был еще младенцем.

"Результаты исследования дают надежду на то, что долголетие в значительной степени зависит от выбора, который мы делаем. Это отличная новость, если только вы не имеете хороших генов и не надеетесь, что они сделают за вас всю тяжелую работу", - рассказал один из авторов исследования и доцент Университета Дикина Хассан Валли.

Влияние питания сильно переоценено

Но самой большой неожиданностью для ученых стало отсутствие связи между диетой и маркерами биологического старения. И это фактически противоречит многочисленным доказательствам о важной роли питания в формировании риска хронических заболеваний.

Исследование выявило, что с болезнями старения связан ряд социальных факторов - доход, наличие жилья, статус занятости. Но эти факторы не всегда находятся под контролем отдельного человека.

"Результаты этого исследования подтверждают мысль о том, что хотя мы можем унаследовать определенные генетические риски, то, как мы питаемся, двигаемся и взаимодействуем с миром, кажется, имеет большее значение в определении того, насколько мы здоровы и как долго мы живем", - подытожил Хассан Валли.

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