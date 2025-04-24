Робіть це 20 хвилин на день, щоб прожити на три роки довше

Що відомо

За словами експерта, прогулянки безкоштовні, не потребують великих зусиль та можуть мати великий вплив на довголіття.

Зокрема, люди, які ведуть сидячий спосіб життя, можуть збільшити своє життя на роки, якщо просто почнуть ходити лише 20 хвилин на день.

Швидка ходьба може допомогти зміцнити витривалість і спалити зайві калорії.

"Немає жодних таблеток та добавок, які могли б збільшити тривалість життя. Але є одна проста річ, яку люди можуть зробити, щоб отримати ще три роки, а саме досягати лише 20 хвилин ходьби на день. Саме це додає три роки до вашої очікуваної тривалості життя. Три роки!" - додав дослідник.

Скільки калорій спалює ходьба?

Доктор Тімоті Бернетт, викладач кінезіології в Каскадному університеті штату Орегон, каже, що в середньому людина спалює 100 калорій за 1,5 км. Це означає, що ходьба в неквапливому темпі 20 хвилин спалює п’ять калорій на хвилину, тобто 100 калорій за 20 хвилин ходьби.

Крім того, що ходьба зручна, безкоштовна та легка для більшості з нас, дослідники виявили низку переваг для здоров’я.

Дослідження показало, що ходьба може приборкати бажання з'їсти солодкого. Навіть у стресових ситуаціях працівники з’їдають лише половину шоколаду, ніж зазвичай, після 15-хвилинної прогулянки.

Тоді як дослідження Американського онкологічного товариства, яке зосереджувалося на ходьбі, показало, що жінки, які ходили сім або більше годин на тиждень, мали на 14% менший ризик раку молочної залози, ніж ті, хто ходив 3 години або менше на тиждень.

Ходьба також зменшує біль у суглобах. Вона захищає суглоби, особливо колінні та тазостегнові, які найбільш вразливі до остеоартриту, змащуючи їх і зміцнюючи м’язи, які їх підтримують.