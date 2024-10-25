Могут ли люди в будущем жить до 100 лет? Ученые назвали самый лучший для этого город

Ученые провели масштабный анализ данных из разных стран и определили, что рост ожидаемой продолжительности жизни замедляется. Также исследователи нашли город, в котором у жителей больше всего шансов дожить до 100 лет.

В какой стране и в каком городе у людей больше шансов дожить до 100 лет, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследования в журнале Nature Aging.

Исследование ученых из Университета Иллинойса в Чикаго выявило, что шансы на увеличение продолжительности жизни не слишком велики.

Несмотря на огромные скачки продолжительности жизни в течение 19 и первой половины 20 века благодаря прогрессу медицины, человечество приближается сейчас к черте человеческого долголетия.

Некоторые прогнозы предполагали, что большинство детей, рожденных после 2000 года, достигнут своего столетия.

Однако анализ показывает, что дети, родившиеся в последние годы, имеют лишь 5,3% шансов праздновать 100-летний юбилей. И то - это касается лиц женского пола, потому что у лиц мужского пола этот процент значительно ниже - всего 1,8%.

Тщательный анализ смертности во всем мире показывает, что средняя ожидаемая продолжительность жизни выросла с 48 лет в 1900 году до 67 лет в 1950 году и до 76 лет в 2000 годах.

Однако к 2021 году продолжительность жизни перевалила за 77 лет. Если бы радикальный прирост продолжался, то дошло бы до цифры 83. Однако масштабные угрозы человеческой жизни, такие как пандемия, другие болезни, войны все это замедлило прирост продолжительности жизни.

Новые цифры показывают, что ребенок, рожденный в 2022 году, может прожить до 78,9 лет, если это мальчик, и до 82,8, если это девочка.

И самые лучшие показатели ученые обнаружили у жителей Гонконга. Жители этого города имеют все шансы дожить до своего 100-летия, особенно те, кто родился уже после 2000 года.

"Большинство людей, которым сегодня живут в старшем возрасте, живут во времени, созданном медициной. Но все это дает меньше лет жизни, несмотря на то, что медицина развивается ускоренными темпами. Сейчас стоит сосредоточиться на усилиях, не только замедляющих старение, но и продолжающих здоровье", - подчеркивает профессор Стюарт Ольшански.

Он добавил, что продолжительность жизни - это относительно новый показатель, измеряющий количество лет, в течение которых человек здоров, а не просто жив.