С какого возраста начинается старение и можно ли этот процесс затормозить: научные факты и советы

Кто не мечтал бы оставаться молодым дольше? Оказывается, старение начинается не тогда, когда мы думаем. Первые признаки могут появиться уже в 20 или 30 лет, но существуют способы, которые помогут сохранить молодость дольше.

С какого возраста человек начинает стареть и как сохранить молодость как можно дольше, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Когда начинается старение

Определение возраста начала старения - это тема, которая беспокоит ученых уже не один десяток лет. По новой теории, старение начинается только после 50 лет.

Ученые из США, Финляндии и Великобритании изучали в рамках совместного проекта активность работы генов в образцах мышц и мозга людей в возрасте от 20 до 90 лет. Они определили, что в возрасте 50-55 лет наступает так называемый "перелом", когда организм человека начинает стареть.

В новой концепции считается, что до 23 лет человек растет, после - организм поддерживает защитные функции по максимуму и оберегает тело от развития опасных заболеваний, а после 50-55 лет защитные механизмы начинают заметно ослабевать. Именно тогда появляются первые возрастные заболевания и другие признаки старения.

В человеческом организме до 50 лет наблюдается одна картина работы генов, а после - уже другая. Поэтому ученые предполагают, что как раз в этом возрасте будут эффективными меры, которые помогают замедлить старение организма.

Стоит упомянуть, что ранее ученые утверждали, что процесс старения может начинаться гораздо раньше, чем мы думаем. Уже в 20 лет могут появляться первые морщины и снижение физической активности.

Но не все так плохо - правильный подход к жизни может помочь сохранить молодость гораздо дольше!

А как можно продлить молодость?

Ученые советуют сократить количество потребляемой пищи и калорий, и указывают, что большинство долгожителей мало едят и очень стройны. Продукты, которые входят в рацион, должны быть питательные, но диетические - фрукты, овощи, орехи, рыба. Мяса и переработанных продуктов лучше избегать или свести их к минимуму.

Второй метод - это профилактика слабости. И это касается всех видов слабости - мышечной, эмоциональной (усталость, снижение когнитивных функций), костная (которая связана с потерей минеральной плотности костей). Слабость делает человека менее активным, менее подвижным и это тоже ускоряет старение. Поэтому очень важно быть физически активным ежедневно.

Третий пункт, на который указывают ученые - это качество сна. Если постоянно ложиться спать после полуночи, в организме активизируется синтез одного из белков, который способствует развитию атеросклероза. Вследствие этого начинается ускоренное разрушение стенок сосудов, повышается риск проблем с сердцем, инфарктов и инсультов. Поэтому лучше всего ложиться спать до 23:00.

Также стоит отказаться от плохих привычек - алкоголь, курение. Отказ от курения в любом возрасте способен продлить жизнь.

Ну и напоследок - психологическое благополучие. Позитивный настрой и развитие личности, социальные контакты, маленькие радости жизни, наслаждение от каждого дня - это то, что также входит в "рецепт" молодости.