Положите в котлеты этот копеечный продукт и будете готовить так всегда

Котлеты получатся вкусными, мягкими и сочными, если добавить в фарш простой копеечный продукт, который почти всегда есть на каждой кухне.

Узнайте об этом из материала Styler дальше.

Что это за секретный ингредиент?

Специалисты говорят, что превратить простые котлеты в кулинарный шедевр способна обычная пищевая сода.

Сода способна сделать мясо мягким, сочным и устранить посторонние "ароматы". Хороший результат обеспечен, если вы добавите немного секретного ингредиента во время жарки. Этот прием можно использовать не только для котлет, но и для других блюд из мяса, которые нужно жарить.

Если вы хотите отваривать или тушить мясное блюдо, соду добавлять не следует.

Как правильно добавить соду и в каком количестве

Это нужно делать тогда, когда вы солите фарш и добавляете любимые специи.

На 500 г мяса нужна половина чайной ложки соды. Надо хорошо перемешать фарш и оставить его на пол часа.

Секрет состоит в том, что под влиянием высокой температуры сода вступает в реакцию, смягчает волокна мяса и спасает блюдо от неприятных запахов.

В какое мясо не стоит добавлять

Так, котлеты из курицы или индейки сами по себе нежны и мягки, поэтому соду нет смысла применять.

Добавьте немного соды, если готовите из свинины, говядины или мясного ассорти. Эти виды мяса более жесткие, поэтому сода исправит ситуацию.

Кроме того, она удалит характерный запах телятины, который может вам не нравиться.