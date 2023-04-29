Выйдут не вкусными: как нельзя готовить деруны

Вряд ли можно представить себе более сытный обед, чем деруны. Такое блюдо любят все. Однако, если во время приготовления допустить распространенные ошибки, то деруны уже не будут такими вкусными.

Не храните тесто долгое время

Тесто для дерунов можно хранить не более часа в холодильнике, а готовое лучше вообще не хранить. Даже если вы добавили в тесто лук, при длительном хранении оно потемнеет. Поэтому не готовьте его заранее.

Чем дольше оно будет храниться в холодильнике - тем темнее оно будет.

Большие размеры дерунов

Чтобы деруны не получались сырыми внутри, делайте их тонкими и жарьте только под крышкой на минимальном огне. Также следует натирать ингредиенты на тесто на мелкой терке.

К тому же, если деруны жарить больших размеров, то они не получатся такими хрустящими.

Сок в тесте

Деруны могут разваливаться, если картофель дал слишком много сока и в тесте мало яиц, или картофель с низким содержанием крахмала.

Необходимо слить лишнюю жидкость из теста и хорошо перемешать натертый картофель и вбить в него сырое яйцо, чтобы деруны не разваливались. Также можно добавить несколько ложек крахмала.

Много муки

Важно помнить, если деруны получились резиновыми - вы добавили слишком много муки. А если деруны слишком тонкие - в тесте было много жидкости.