На уровне шеф-повара. Клопотенко поделился рецептом фантастически сочных котлет (видео)
Мясные котлеты - это популярное блюдо на столах украинцев. Однако часто его портят по незнанию особенностей и тонкостей приготовления. Хотя в действительности в этом нет ничего сложного.
Как приготовить сочные мясные котлеты, рассказал известный шеф-повар Евгений Клопотенко на своем YouTube-канале.
Ингредиенты
Вам понадобится:
- 1 яйцо
- 4 яблока
- 100 граммов сала
- 500 граммов свинины
- 2 обжаренные луковицы
- соль и черный перец по вкусу
- подсолнечное масло для жарки
Как готовить идеальные котлетки
Почищенные луковицы разрежьте на четыре части и немного поджарьте на сковороде до темного цвета. Это придаст котлетам хороший аромат. Для того чтобы лук не пригорел, налейте небольшое количество подсолнечного масла.
Следующим шагом нарежьте мясо достаточно большими кусками и переложите в блендер. Если вы заранее приобрели именно фарш, тогда вам необходимо измельчить сало и перемешать два вида мяса.
Именно благодаря салу котлеты будут сочными. Также не забудьте про яйцо, чтобы котлеты лучше держали форму. Добавьте в смесь лук, специи. Перемешайте все до однородности и дайте фаршу немного постоять.
Затем нарежьте яблоки, выложите их в форму и отставьте. Возьмите фарш, и сформуйте котлеты. Если мясо прилипает к рукам, можно смочить его в холодной воде.
На разогретую сковороду налейте масло, и выложите котлеты. Когда с обеих сторон появится золотистая корочка, снимайте мясо со сковороды и выкладывайте в форму с яблоками.
Выпекайте все это в течение 30-40 минут при температуре 180 градусов. Яблоки пускают сок и добавляют котлетам кислинки и сочности.
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