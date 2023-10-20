Редкие 5 копеек продают за огромные деньги: как выглядит ценная монетка

В чем особенность ценной монеты

В описании к лоту мужчина отметил, что монета имеет определенные особенности, одна из которых – редкий брак. Этот дефект, который очень ценят нумизматы, имеет свой "код" - 2БАм.

Монетку чеканили в 1992 году. Она получила несколько дефектов, которые можно не заметить сразу. Однако именно благодаря таким деталям эта монета так ценна.

Если присмотреться, то можно заметить, что средний зуб трезубца не широкий, а острый и узкий. А на дате чеканки отсутствует характерный "хвостик". Кроме того, у монеты довольно мелкая насечка на ребре.

Как выглядит ценная монетка (коллаж: violity.com)

Но это не все особенности монеты. У данного экземпляра еще один довольно редкий дефект. При чеканке почему-то была нарушена технология, а потому аверс и реверс не "сходятся". Это хорошо заметно благодаря резинке, которую мужчина закрепил на монетке.

Монета 5 копеек (коллаж: violity.com)

За сколько можно продать 5 копеек 1992 года

Первоначальная стоимость лота на аукционе была минимальной. Владелец оценил 5 копеек в 1 гривну, зная, что впоследствии нумизматы начнут повышать ставки. В настоящее время они выросли почти до 17 тысяч.

При этом аукцион еще не завершен, за лотом наблюдает 91 человек, поэтому стоимость монеты может возрасти еще больше. Экземпляр в отличном состоянии, его не реставрировали, что тоже влияет на повышенный интерес нумизматов.