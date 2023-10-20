Рідкісні 5 копійок продають за величезні кошти: як виглядає цінна монетка

У чому особливість цінної монети

В описі до лота чоловік зазначив, що монета має певні особливості, одна з яких - рідкісний брак. Цей дефект, який дуже цінують нумізмати, має власний "код" - 2БАм.

Монетку карбували у 1992 році. Вона отримала декілька дефектів, які можна не помітити одразу. Однак саме завдяки таким деталям ця монета така цінна.

Якщо придивитися, то можна помітити, що середній зуб тризуба не широкий, а гострий та вузький. А на даті карбування відсутній характерний "хвостик". Окрім цього, у монети досить дрібна насічка на гурті.

Як виглядає цінна монетка (колаж: violity.com)

Але це не усі особливості монети. Даний екземпляр має ще один доволі рідкісний дефект. При карбуванні чомусь було порушено технологію, а тому аверс і реверс не "сходяться". Це добре помітно завдяки гумці, яку чоловік закріпив на монетці.

Монета 5 копійок (колаж: violity.com)

За скільки можна продати 5 копійок 1992 року

Початкова вартість лота на аукціоні була мінімальною. Власник оцінив 5 копійок в 1 гривню, бо знав, що згодом нумізмати почнуть підвищувати ставки. Нині вони зросли майже до 17 тисяч.

При цьому аукціон ще не завершено, за лотом спостерігає 91 людина, а тому вартість монети може зрости ще більше. Екземпляр у чудовому стані, його не реставрували, що також впливає на підвищений інтерес нумізматів.