Украинец продал 10 копеек за 7 тысяч гривен: в чем особенность монетки

Уже давно не секрет, что некоторые монеты могут быть невероятно прибыльными. Настоящее "сокровище" может находиться в кошельке любого украинца, как, например, 10 копеек с одной "зеркальной" особенностью.

Одну из таких монет украинец продал за 7 тысяч 334 гривны, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Violity .

В чем особенность ценной монеты

Владелец монеты отметил, что у нее два реверса, но нет аверса. Простыми словами, она одинакова с двух сторон. На фото, размещенных на сайте аукциона, можно увидеть сам лот, а также его отображение в зеркале.

Монета номиналом 10 копеек с двумя реверсами (фото:violity.com)

Такая монета считается дефектной, обычно подобные бракованные экземпляры не должны выпускать в обращение, ведь они подлежат переработке. Впрочем, мужчине удалось получить такую монетку, поэтому он решил подзаработать.

Год чеканки монетки неизвестен, ведь его всегда можно найти на аверсе, которого у этого экземпляра нет. Состояние лота было удовлетворительным, но мужчина не стал его реставрировать, что положительно повлияло на его стоимость. Обычно нумизматы любят именно те монетки, которые никто не пытался шлифовать или чистить.

Монета номиналом 10 копеек за 7 тысяч гривен (фото:violity.com)

В описании к лоту мужчина отмечал, что монету отчеканили из сплава меди и цинка. Это вызвало у нумизматов немало вопросов, поначалу они даже думали, что им пытаются продать подделку. Но впоследствии, после продолжительных споров на форуме, лот все же начал получать ставки.

За аукционом следили более 1 тысячи 600 пользователей, 40 из них сделали ставки. Победил тот счастливчик, который поставил больше всего, а именно более 7 тысяч гривен. Кто именно выкупил ценную монетку – остается загадкой.