"Простые" 10 копеек можно продать за 30 тысяч: как выглядит монета
"Простая" монета номиналом 10 копеек может стоить немало денег. Если вам повезет и вы найдете такую, то сможете заработать десятки тысяч гривен.
Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), одну из таких монет продают на сайте Violity.
Как выглядит ценная монета
На фото, которые разместил владелец монеты, можно заметить некоторые особенности. Так, на 10 копейках "выпуклый" щит и будто бы "вдавленный" трезубец.
Как определить ценность монеты (фото: violity.com)
Это и является главным отличием монеты от других. Такие "дефекты" сделали ее ценной.
10 копеек 1992 года (фото: violity.com)
В чем особенность монеты
Владелец лота, который появился на аукционе несколько дней назад, описал его так: "10 копеек 1992 года 4ВАм (Луганский чекан английскими штемпелями)". Так называют монеты, которые чеканили на Луганском станкостроительном заводе, а для их изготовления были использованы английские штемпеля, из-за чего их еще называют "Англичанка".
Такие 10 монет чеканились бракованными пуансонами, специалисты из Украины отправили в Великобританию эскизы с ошибками, в результате чего и получили штампы с неправильными характеристиками. Все эти монеты не должны были попасть в обиход, их планировалось переплавить. Однако сейчас такие 10 копеек иногда "всплывают" на аукционах.
Редкая монета номиналом 10 копеек (фото: violity.com)
Сколько стоит монета номиналом 10 копеек 1992 года
Цена на подобные монеты варьируется в зависимости от того, в каком состоянии она сохранилась. Мужчина из Львова, который выставил лот на торги, оценил его в 30 тысяч гривен. Судя по всему, эта цена заинтересовала нумизматов, ведь за лотом следят 110 человек.
Свой лот владелец готов отправить почтой. Он отметил, что все фото сделаны в условиях дневного света, а в реальности монета выглядит еще лучше.
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