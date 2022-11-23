Рыба-мусорщик: эту рыбу из украинских магазинов не советуют покупать даже продавцы

Украинцев предупредили о рыбе, которую выставляют на полках украинских супермаркетов и она пользуется спросом. Но покупать ее не стоит, ведь она водится в очень грязных водоемах.

Об этом говорится в сюжете канала 1+1.

На полках магазинов можно найти ряд свежемороженной рыбы: тушки, филе, стейки и т. д. Но не вся она все равно полезна.

Речь идет о пангасиусе, рыбе, которая водится в реке азиатской реке Меконг, протекающей в Индокитае, в частности во Вьетнаме, откуда к нам и попадает эта рыба. Водоем считается одним из самых загрязненных рек мира.

В реке чего только нет: резина, моющие средства, фармацевтические сливы, промышленные ливни, отходы.

То же самое можно сказать и о тиляпии, которую так же считают рыбой мусорщиком. Она тоже водится в Азии.

А вот более привычный нам хек и минтай считаются более безопасными сортами рыбы. К тому же они дешевле.