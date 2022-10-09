В Киеве пивной магазин продал людям тараньку, из которой выпадали опарыши (видео)
В Киеве людям продали испорченную рыбу (иллюстративное фото: pixabay)
В Киеве пивной магазин продал своим клиентам сушеную рыбу, из которой дома стали выпадать опарыши – личинки мух.
Об этом рассказали в Telegram-канале Киев Сейчас.
На кадрах видно, что из разобранной дома рыбы прямо таки ползут белые черви.
Оскандалился так жестко магазин "Хочу пиво", что на Троещине (улица Теодора Драйзера).
Покупатели показали на кадрах чехонь, с которой уже "поработали" мухи.
Скриншот
"Похавали чехонь, да? Можно после этой чехони на рыбалку идти. Я думаю карась будет нормально клевать", - иронизируют покупатели из-за своей "находки".
Раньше мы писали, что под Днепром покупатель купил булочку и нашел в ней живую мышь.
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