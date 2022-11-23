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Риба-сміттяр: цю рибу з українських магазинів не радять купувати навіть продавці

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Середа 23 листопада 2022 13:40
Риба-сміттяр: цю рибу з українських магазинів не радять купувати навіть продавці Колаж Styler: Яку рибу не можна купувати
Автор: Світлана Мащенко

Українців попередили про рибу, яку виставляють на полицях українських супермаркетів і вона користується попитом. Але купувати її не варто, адже вона водиться в дуже брудних водоймах.

Про це йдеться в сюжеті каналу 1+1.

На полицях магазинів можна знайти ряд свіжомороженої риби: тушки, філе, стейки тощо. Але не вся вона однаково корисна.

Мова йде про пангасіус, рибу, яка водиться в ріці азійській річці Меконг, яка протікає в Індокитаї, зокрема у В'єтнамі, звідки до нас й потрапляє ця риба. Водойма вважається однією з найзабрудненіших річок світу.

В річці чого тільки нема: гума, миючі засоби, фармацевтичні зливи, промислові зливи, відходи.

Те ж саме можна сказати й про тиляпію, яка так само вважають рибою сміттярем. Вона теж водиться в Азії.

А от більш звичний нам хек та минтай вважаються безпечнішими сортами риби. До того ж вони дешевші.

Раніше ми писали, що в Києві пивний магазин продав людям тараньку, з якої випадали опариші.

Також читайте, як приготувати найсмачнішу малосольну червону рибу.

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