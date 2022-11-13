Лучший рецепт малосольной красной рыбы: добавьте особенный овощ

Гравлакс – это особая малосольная красная рыба, которая выглядит несколько необычно. Несмотря на сложное название, готовить ее просто, ведь особой составляющей будет красная свекла.

Ингредиенты:

Лосось (филе) – 600 г

Свекла – 1 шт. (100 г)

Цедра из одного лимона

Перец черный молотый – 1/2 ч. л.

Соль – 1,5 ст. л.

Сахар – 1 ч. л.

Кориандр – 1/2 ч.л.

Пошаговое приготовление

Потрите в глубокую миску цедру одного лимона. Туда же натрите сырую очищенную свеклу. Добавьте перец, соль, сахар, кориандр. Перемешайте все тщательно.

Выложите на филе красной рыбы наш свекольный маринад. Укутайте в пищевую пленку и в холодильник на 12 часов.

Распакуйте рыбу, очистите от свеклы и промойте рыбу. Просушите филе влажными салфетками. Наша самая вкусная, а еще и самая красивая красная рыба готова!