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Лучший рецепт малосольной красной рыбы: добавьте особенный овощ

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Воскресенье 13 ноября 2022 08:02
Лучший рецепт малосольной красной рыбы: добавьте особенный овощ Скриншот: Как приготовить вкусную малосольную красную рыбу
Автор: Светлана Мащенко

Гравлакс – это особая малосольная красная рыба, которая выглядит несколько необычно. Несмотря на сложное название, готовить ее просто, ведь особой составляющей будет красная свекла.

Своим способом поделился Сергей Поканевич, украинский шеф-повар, бренд-шеф нескольких одесских ресторанов.

Ингредиенты:

  • Лосось (филе) – 600 г
  • Свекла – 1 шт. (100 г)
  • Цедра из одного лимона
  • Перец черный молотый – 1/2 ч. л.
  • Соль – 1,5 ст. л.
  • Сахар – 1 ч. л.
  • Кориандр – 1/2 ч.л.

Пошаговое приготовление

Потрите в глубокую миску цедру одного лимона. Туда же натрите сырую очищенную свеклу. Добавьте перец, соль, сахар, кориандр. Перемешайте все тщательно.

Выложите на филе красной рыбы наш свекольный маринад. Укутайте в пищевую пленку и в холодильник на 12 часов.

Распакуйте рыбу, очистите от свеклы и промойте рыбу. Просушите филе влажными салфетками. Наша самая вкусная, а еще и самая красивая красная рыба готова!

Кроме того, читайте, как приготовить фальшивую "красную" икру.

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