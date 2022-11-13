Лучший рецепт малосольной красной рыбы: добавьте особенный овощ
Гравлакс – это особая малосольная красная рыба, которая выглядит несколько необычно. Несмотря на сложное название, готовить ее просто, ведь особой составляющей будет красная свекла.
Своим способом поделился Сергей Поканевич, украинский шеф-повар, бренд-шеф нескольких одесских ресторанов.
Ингредиенты:
- Лосось (филе) – 600 г
- Свекла – 1 шт. (100 г)
- Цедра из одного лимона
- Перец черный молотый – 1/2 ч. л.
- Соль – 1,5 ст. л.
- Сахар – 1 ч. л.
- Кориандр – 1/2 ч.л.
Пошаговое приготовление
Потрите в глубокую миску цедру одного лимона. Туда же натрите сырую очищенную свеклу. Добавьте перец, соль, сахар, кориандр. Перемешайте все тщательно.
Выложите на филе красной рыбы наш свекольный маринад. Укутайте в пищевую пленку и в холодильник на 12 часов.
Распакуйте рыбу, очистите от свеклы и промойте рыбу. Просушите филе влажными салфетками. Наша самая вкусная, а еще и самая красивая красная рыба готова!
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