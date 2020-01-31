Різко зміниться температура: українців попередили про сильний перепад погоди

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні зробить два різких стрибка температури повітря

Погода в Україні на початку лютого готує для жителів несподіваний сюрприз. За прогнозом синоптиків, 1 та 2 лютого температура повітря різко піде вгору, проте картину зіпсують сильні дощі, місцями мокрий сніг. Крім того, синоптик Наталка Діденко попередила про сильний поривчастий західний вітер в більшості областей.

Вона повідомила, що в суботу та неділю температура повітря в Україні підніметься до квітневих значень.

"В суботу в більшості областей України десь +5 +10 градусів, а у неділю +6 +13 градусів, тобто неділю ще тепліше (карта). Правда, увесь цей весняний наступ - на тлі періодичних дощів (атмосферні фронти) і поривчастого західного вітру, але погодьтеся, що таке тепло якось зовсім не підходить до слова "лютий". Дощі в Сумській і Харківській областях можуть переходити в мокрий сніг, бо там буде прохолодніше", - розповіла Діденко.

Карта погоди

У Києві початок лютого буде дощовим і вітряним, але температура повітря різко піде вгору.

"У Києві початок лютого також буде з періодичними дощами та поривчастим вітром західного походження. Не забувайте парасольки та відповідне взуття. У суботу в Києві потеплішає до +6, у неділю до +8 градусів", - зазначила синоптик.

А ось Український гідрометцентр попереджає, що з понеділка, 3 лютого, синоптична ситуація різко зміниться у зворотний бік. Температура повітря різко впаде, а всі області накриє дощами та мокрим снігом. Тепло збережеться тільки на півдні країни, там очікується +9 +11 градусів. На решті території України очікується від +2 до +4 градусів.

Карта погоди в Україні 3 лютого