Сильний вітер і сніг: синоптики попередили про погіршення погоди

Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні знову почне різко погіршуватися

Погода в Україні у п'ятницю, 31 січня, буде несприятливою в більшості областей країни. Синоптики попереджають про сильний мокрий сніг та вітер, до штормових поривів. Частина України опиниться в сухій зоні, але ненадовго.

Як повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, січень в Україні закінчується парадом атмосферних фронтів, які принесуть сильні опади у вигляді мокрого снігу і штормовий вітер.

"Завтра один такий приведе мокрий сніг і дощі в західних областях, у Вінницькій, Житомирській, Київській. До вечора опади дійдуть до Одеської, Кропивницького з районами та Черкаську області. Все, що не потрапляє в цей список – без істотних опадів. Карта. Вітер буде південно-західний, поривчастий, сильний", - написала синоптик.

Карта погоди

А ось температура повітря в Україні буде триматися вище нуля.

"Температура повітря протягом дня +1 +5 градусів, на півдні +4 +9 градусів", - розповіла Діденко.

У Києві 31 січня за словами синоптика, буде волого, можливий мокрий сніг або дощ, поривчастий вітер, денна температура повітря близько +3 градусів.

Діденко попередила, що на вихідних в Україні істотно потеплішає, а наступного тижня очікується похолодання.

"1-2 лютого в Україні, хоч і буде переважати, як ми говоримо, сира погода, але потеплішає, на Заході, наприклад, до +7 +10 градусів, на Півдні до +12 градусів. А на наступному тижні знову дещо похолодає. Градусні гойдалки будуть продовжуватися і в лютому, однак серйозні морози малоймовірні", - спрогнозувала синоптик.

За даними Українського гідрометцентру, у понеділок, 3 лютого, дощі пройдуть по всій території України, а температура повітря опуститься до +2 +4 градусів, тепліше буде тільки на півдні країни, від +7 до +9 градусів.

Карта погоди на 3 лютого