Опадів буде багато: синоптики спантеличили прогнозом погоди на лютий

Погода в Україні на лютий (Колаж РБК-Україна)

Погода в Україні в лютому очікується аномальна

Погода в Україні цієї зими абсолютно аномальна і раніше синоптики заявляли, що температурні режими в січні відповідають показникам середини листопада. Останній зимовий місяць не стане винятком. За довгостроковими прогнозами, у лютому температура повітря буде високою. Однак можливі сильні опади та навіть невелике похолодання.

За даними сайту Gismeteo, невелике похолодання в Києві очікується в першій декаді лютого. Нічні показники опустяться до -2 -5 градусів, вдень від -1 до +1 градуса. В середині лютого очікується потепління до +7 +11 градусів, а кінець місяця буде прохолодним, від -3 градусів вночі до +6 градусів вдень.

На сході країни та півночі температурні показники будуть трохи нижче, а от на заході та півдні очікується більше сонячних і теплих днів.

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Кліматологи відзначають, що в лютому швидше за все не буде ані сильних морозів, ані снігових заметів, пише "Сьогодні".

"Надалі ми не бачимо в лютому снігового покриву і сильних похолодань", - розповіла заввідділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС і НАН Вазіра Мартазінова.

Завідувач відділення прикладної метеорології та кліматології Віра Балабух додала, що лютий буде теплим, але очікується багато опадів.

"Очікуємо, що лютий виявиться аномально теплим, тобто, практично весь місяць середньомісячна температура буде позитивною, це на 2-3 градуси вище норми. Але можливо багато опадів, як у першій, так і в другій половині лютого, причому за теплої погоди у вигляді дощу та мокрого снігу", - розповіла кліматолог.

Вона додала, що є побоювання того, що у другій половині лютого в Україну прорветься холодне повітря з Арктики та принесе сильні морози.

Заступник директора Українського гідрометцентру Анатолій Прокопенко розповів, що в середньому лютий буде тепліше на кілька градусів, ніж у попередні роки.

"Середньомісячна температура лютого прогнозується на рівні 0-3 градусів морозу, але в південних областях, на Закарпатті, Прикарпатті та в Криму буде тепліше – 0-3 градуси вище нуля в середньому за місяць. Це на 1,5-2 градуси вище, ніж у попередньому 30-річному базовому періоді спостережень – з 1981 по 2010 роки. Середньомісячна кількість опадів у лютому очікується від 22 до 70 мм в залежності від регіону, що становить 70-80% місячної норми. В горах Карпат та Криму – до 108 мм, або до 90% місячної норми. Більше опадів випаде у західних регіонах, менше – в південних і східних", - розповів він.