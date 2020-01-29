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Аномальна зима в Україні: синоптики зробили важливе попередження

STYLERЖиття    29.01.2020 - 21:07
Аномальна зима в Україні: синоптики зробили важливе попередження
Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні піднесе неприємний сюрприз мешканцям кількох областей

Погода в Україні в найближчі дні буде істотно відрізнятися від стандартної погоди середини зими. У більшості регіонів країни пройдуть сильні дощі, місцями можливий мокрий сніг. Температура повітря знову поповзе вверх і до кінця поточного тижня очікується потепління до +9 градусів. Синоптики попереджають про посилення вітру до 12 м/с.

На вихідні, 1 та 2 лютого в Україні очікуються дощі в більшості областей. У суботу на півночі та північному сході можливий мокрий сніг. Сухо буде тільки в центральних областях країни. У неділю короткочасні дощі охоплять всі регіони. Температура повітря в центрі, на сході та півночі коливатиметься від -1 градуса новиною до +2 +5 градусів вдень.

Аномальна зима в Україні: синоптики зробили важливе попередження

Погода в Україні 1 лютого

На півдні в суботу очікується прояснення, вночі +1 +3 градуси, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +7 +9 градусів. В неділю буде йти дощ, а температура повітря підніметься до +11 градусів. У західних областях буде тепло, але дощитиме. Вночі +2 +4 градуси, вдень від +5 до +9 градусів. В неділю від +5 до +7 градусів.

У Києві 1 лютого можливий невеликий мокрий сніг. Вночі до -1 градуса, вдень +2 +4 градуси. 2 лютого в столиці різко потеплішає до +6 +8 градусів.

Аномальна зима в Україні: синоптики зробили важливе попередження

Погода в Україні 2 лютого

Тим часом, у четвер, 30 січня, в Україні буде йти сніг та мокрий сніг в декількох областях. Частина України опиниться під впливом антициклону, але картину сильно зіпсує західний вітер з поривами до 12 м/с.

На сході невеликий сніг можливий тільки в Полтаві, в інших містах – сухо. Вночі від 0 до +2 градусів, вдень від +1 до +5 градусів.

У південних областях сухо, без опадів. Вночі від 0 до +3 градусів, вдень потеплішає до +5 +8 градусів. У Криму сонячно, вночі +2 +4 градуси, вдень +6 +8 градусів.

На півночі країни буде йти сильний мокрий сніг. Синоптики попереджають про погіршення ситуації на дорогах. Вночі від 0 до +2 градусів. Вдень до +4 градусів.

В західних і центральних областях йтиме невеликий мокрий сніг. Вночі від 0 до +2 градусів, вдень від +2 до +4 градусів.

У Києві 30 січня пройде мокрий сніг. Вночі від -1 до +1 градуса. Вдень повітря прогріється до +1 +3 градусів.

Аномальна зима в Україні: синоптики зробили важливе попередженняПогода в Україні 30 січня

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