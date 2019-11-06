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Бабине літо в Україні: відпочиваючі заполонили пляжі (відео)

STYLERЖиття    06.11.2019 - 14:23
Бабине літо в Україні: відпочиваючі заполонили пляжі (відео)
Пляжі Києва заполонили відпочиваючі після потепління в листопаді (фото: колаж РБК-Україна)

В Україні відпочиваючі засмагають на пляжах під час бабиного літа

Незважаючи на те, що до календарної зими залишилося всього три тижні, в Україні триває бабине літо. Температура б'є рекорди, і деякі жителі Києва вийшли на пляжі столиці, щоб позасмагати або зайнятися літнім видом спорту. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

У Києві 4 листопада був найтепліший день за останній 60 років, а такої теплої ночі українці не бачили вже 130 років. Жителі столиці вирішили не втрачати можливість і вирушили, хто на пляж, хто на каяки та вейкборди.

Пляжі Києва заполонили відпочиваючі після потепління в листопаді (відео: YouTube/ТСН)

Для тих, хто звик плавати взимку, зараз температура повітря здається просто жаркою. Мешканці місцевого зоопарку теж добре почувають себе в таку погоду.

Слону Хорасу не потрібно сидіти в зимовому вольєрі, і він може насолоджуватися променями теплого осіннього сонця. На вулиці його чекають овочі, фрукти і мюслі. Працівники зоопарку заявили, що на їх рахунку це вже третє бабине літо.

Теплою погодою насолоджуються та інші тварини, включаючи жирафів Джуту і Джамбо, адже в холодну пору року їх не випускають на вулицю. А ось ведмедю Боба така погода заважає впадати в сплячку. Працівникам зоопарку доводиться витрачати на нього по 10 кілограмів їжі в день.

Нагадаємо, що вже завтра, 7 листопада, в Україну прийде холодний атмосферний фронт, через який на Заході і Півночі країни пройдуть дощі. Похолодає також і в Києві, температура повітря впаде до 10 градусів тепла.

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