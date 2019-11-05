Київ повторив температурний рекорд 130-річної давності

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Температура вночі не опускалася нижче +12,3 градусів

У ніч на 5 листопада, Київ повторив нічний температурний рекорд за 130 років спостережень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Так, температура в ніч на 5 листопада не опустилася нижче +12,3 градуса, а це означає, що попереднє рекордне значення 1930 року було повторено.

Також повідомляється, що за минулу добу, 4 листопада, в столиці було зафіксовано два температурних рекорди:

Стовпчики термометрів піднялися до +17,6 тепла, що на 2,7 градуса вище попереднього максимального значення температури, зафіксованого в 1957 році.

Середньодобова температура склала +12,9 тепла, що на 0,6 градуса вище попереднього рекорду температури повітря, який тримався з 1996 року.

За кліматичними даними, таке значення відповідає 21 вересня.

Також РБК-Україна писало, що в середу, 6 листопада, у Києві очікується похмура погода, а також можливий дощ. Температура повітря вдень буде в межах +16+18 тепла.

Зазначимо, раніше синоптик Наталка Діденко повідомила, що 7-8 листопада в Україні похолодає, а ближче до вихідних температура повітря знову підвищиться. Втім, похолодання слід очікувати лише на заході і півночі України.