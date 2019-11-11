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Злива перетворила вулиці Києва у бурхливі річки: вражаючі відео

STYLERЖиття    11.11.2019 - 10:56
Злива перетворила вулиці Києва у бурхливі річки: вражаючі відео
У Києві злива перетворила вулиці на ріки (колаж: РБК-Україна)

Злива в Києві затопила багато вулиць

Сильна злива в Києві, яка почалася ще вночі 11 листопада, перетворила деякі вулиці в справжні бурхливі потоки. Дощова каналізація не справляється з листопадовим дощем, і автомобілі майже вплав долають шлях по дорогах Києва.

У мережі з'явились відео потопу в Києві. Так, на записі, опублікованій пабликом Київ Оперативний, показані вулиці Володимира Брожко (метро Деміївська) та Академіка Туполєва (Нивки).

Доплили на роботу? Володимира Божка (біля Деміївської) та Туполєва

Опубліковано Київ Оперативний Неділя, 10 листопада 2019 р.

У Києві злива перетворила вулиці на ріки (відео: facebook.com/KyivOperativ)

Подібна ситуація склалася і в інших рацонах столиці. Не витримав і дах у громадському транспорті - у трамваї на голову пасажирам ллється вода.

У Києві через зливи затопило дороги

У понеділок, 11 листопада, в Києві пройшла злива. Безліч доріг затопило, а в громадському транспорті почав протікати дах.

Опубліковано Інформатор Київ Понеділок, 11 листопада 2019 р.

У Києві злива перетворила вулиці на ріки (відео: facebook.com/kiev.informator.ua)

У коментарях користувачі пишуть, що від негоди також страждає інфраструктура в Оболонському районі - затоплена вулиця Богатирська.

Злива перетворила вулиці Києва у бурхливі річки: вражаючі відео

Злива на Богатирській (скрін відео: facebook.com)

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