Вот таким был бы мир, если бы динозавры выжили: исследование ученых

Мир претерпел колоссальные изменения, когда 66 миллионов лет назад гигантский астероид врезался в Землю с силой 10 миллиардов атомных бомб. Это изменило ход эволюции. В результате катастрофы вымерло около 90 видов всего живого.

О том, каким бы был мир и появилось ли бы человечество, если бы не погибли динозавры, сообщает ресурс Inverse .

Как вымерли динозавры

Ученые смоделировали, что произошло после попадания астероида в нашу планету. Небо потемнело, жизнь на Земле умирала от нехватки солнечных лучей - у растений остановился процесс фотосинтеза и вскоре они погибли.

За ними вымерли травоядные животные, поскольку им нечем было питаться. В результате с Земли исчезло около 90% всех видов. Планету окутала тьма, а когда пыль осела, все динозавры, кроме группы птиц, вымерли.

Именно столкновение планеты с астероидом дало шанс человеческой эволюции, считают ученые. Выжившие млекопитающие, в частности протоприматы, через миллионы лет эволюционировали у людей.

Исследователи предлагают вообразить мир, в котором динозавры не вымерли. Возможно, сейчас доисторические существа стали бы сверхумными, смогли бы покорять космос, открыли бы теорию относительности или нашли способ остановить глобальное потепление.

Что было бы, если динозавры бы выжили

Предположения о масштабной эволюции динозавров напоминают научную фантастику, но заставляют задуматься о том, случайно ли человечество появилось на Земле. Этот вопрос исследовал Николас Лонгрич из Университета Бата.

Еще в 1980-х палеонтолог Дейл Рассел предложил воображаемый эксперимент - представить, что мясоядный динозавр не погиб от астероида, а превратился в умного пользователя инструментов. Предположите, что по планете передвигаются прямоходящие динозавры с большим мозгом и пальцами рук.

Такой сценарий невозможен, хотя маловероятен. Дело в том, что биология животного ограничивает направление его эволюции. Все динозавры со временем развивались по подобной схеме - превращались в гигантов весом 30-50 тонн и длиной 30 метров. Это происходило на разных континентах и при разных условиях, но всегда приводило к одному результату.

При этом наблюдалась слабая тенденция увеличения размера мозга. В лучшем случае он весил около 40 граммов, а у велоцираптора - всего 15 граммов. К примеру, у человека мозг весит около 1,3 кг.

Сколько весил мозг у разных видов животных (Скриншот сайта inverse.com)

Со временем динозавры менялись: травоядные стали более распространенными, птицы - более разнообразными, появились длинноногие и более быстрые особи. Однако эволюция шла по кругу - приводя динозавров к сверхгигантам с маленьким мозгом.

Исследователь отмечает, что у динозавров было почти 100 миллионов лет на развитие, но нет причин думать, что они пошли бы радикально по новому пути эволюции, если бы не погибли от астероида.

Появились бы люди на Земле, если бы не вымерли динозавры

Лонгрич считает, что млекопитающим вряд ли удалось вытеснить динозавров, если бы астероид их не уничтожил. Те бы до сих пор бродили по Земле, их размеры были бы гигантскими, а вот мозг малым.

При этом млекопитающие никогда не становились супергигантами, но показывали развитие большого мозга. Например, у косаток, кашалотов, слонов и человекообразных обезьян.

Интересно, что некоторые потомки динозавров - вороны и попугаи, имеют сложно устроенный мозг. Они способны говорить, считать и использовать инструменты. Но самый большой мозг и самое сложное поведение именно у млекопитающих.

Человеческая эволюция не была неизбежна - об этом свидетельствует эволюция приматов. Когда те достигли Южной Америки 35 миллионов лет назад, то развились в другие виды обезьян.

При этом они трижды достигали Северной Америки и каждый раз вымирали. И только в Африке они смогли эволюционировать на человекообразных обезьян, а через 7 миллионов лет превратиться в современных людей.

Поэтому даже после уничтожения динозавров 66 миллионов лет для появления человека понадобилось правильное сочетание возможностей и удачи.