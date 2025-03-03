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Рецепт "звездного" печеночного торта от "Галицької Діви"

Понедельник 03 марта 2025 21:41
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Рецепт "звездного" печеночного торта от "Галицької Діви" Андрей Черепущак раскрыл секрет приготовления своего фирменного блюда (фото: Новый канал)
Автор: Полина Иваненко

Андрей Черепущак, известный как "Галицька Діва", поделился рецептом своего коронного блюда - печеночного торта.

О том, как готовить "звездный" ужин, инфлюенсер (а с недавних пор и телеведущий), который этой весной появится в двух проектах Нового канала - "Місто і село" и "Мамо, ваш вихід!", рассказал читателям РБК-Украина (проект Styler).

Так, Андрей частенько показывает в своем блоге собственные вкусные шедевры и вдохновляет своих "куниц" (так забавно привык называть подписчиц) на кулинарные свершения.

Теперь он решил поделиться рецептом "самого вкусного печеночного торта", который украсит как и праздничный стол, так и будничный.

Для блюда, которое станет настоящим украшением любого стола, вам нужны такие продукты:

  • куриная печень (300-400 г)
  • три средние луковицы
  • две морковки
  • одна столовая ложка сливочного сыра
  • одна столовая ложка майонеза
  • одно куриное яйцо
  • две столовые ложки пшеничной муки
  • соль и перец по вкусу
  • твердый сыр пармезан и свежая зелень для украшения.

Как готовить печеночный торт

Коржи. В блендере взбейте печень, яйцо, одну заранее измельченную луковицу, специи и муку. Из получившейся однородной массы пожарите блины-коржи.

Начинка. На сковородке до золотистой корочки пожарите морковь и две оставшиеся луковицы. Затем взбейте это в блендере. К смеси добавьте сливочный сыр, майонез, специи и зелень и также взбейте до однородной консистенции. Еще можете добавить чеснок, но это по желанию

Перемажьте лепешки начинкой. Сверху посыпьте тертым пармезаном.
Рецепт &quot;звездного&quot; печеночного торта от &quot;Галицької Діви&quot;"Галицька Діва" (фото: Новый канал)

Напомним, что Черепущак получил известность благодаря своим юмористическим видео в TikTok и Instagram. Его образы и высказывания стали мемами среди украинцев.

Он родился на Галичине, детство провел в Трускавце и одном из сел этого региона. После школы переехал в Киев, где учился на культуролога.

Его путь к славе начался в первые месяцы полномасштабного вторжения России в Украину, когда Андрей начал выкладывать свои скетчи в TikTok. Благодаря уникальному юмору и колоритным образам он быстро получил широкую аудиторию.

Его псевдоним "Галицька Діва" возник случайно во время прямого эфира. Таким образом блогер обыгрывает его галицкое происхождение и знак зодиака - Дева.

Андрей редко рассказывает о личном, однако известно, что впервые влюбился в 17 лет. Сейчас он не находится в серьезных отношениях.

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