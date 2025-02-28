Прославлял РФ и желал Украине потерь. Киевский блогер сядет за решетку на 5 лет

Киевский блогер Эмиль Лам получил реальный срок и сядет за решетку за видео, на которых он прославлял Россию и критиковал украинских военных. И теперь его ждут 5 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на приговор Печерского суда, который размещен на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

Что сделал блогер

Так, в феврале и марте 2024 года Лама публиковал видео, на которых говорил о войне. Он критиковал Украину, произносил оскорбления в адрес ВСУ.

Затем он возмутился тем, что неизвестные якобы обрисовали его дом, и тогда он начал записывать новые видео, на которых говорил, что Украина "должна понести потери".

Блогер прославлял РФ (скриншот)

Его видео просмотрели правоохранители. И они установили, что блогер публиковал контент, в котором было "оправдание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, начатой в 2014 году, а также глорификация лиц, осуществлявших вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины".

Впоследствии к Эмилю якобы приходили сотрудники СБУ. Он даже публиковал видео с извинениями. Блогер утверждал, что сожалеет о своих поступках.

Приговор Эмилю Лами

На днях Печерский суд рассмотрел дело "горе-блогера". Во время слушания Эмиль "проявил искреннее раскаяние". Впрочем, его все равно признали виновным в совершении уголовных правонарушений.

"На основании ч.1 ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений назначить окончательное наказание путем поглощения менее строгого наказания более строгим в виде 5 лет лишения свободы без конфискации имущества", - говорится в приговоре.

Приговор Ламе (скриншот)

Скандальные украинские блогеры - последние новости

На днях сеть обсуждала Александра Волошина, который снова о себе напомнил после бегства из Украины. Он выпустил новый трек, в котором продемонстрировал тоску по родным и стране.

А до этого блогер Юлия Верба опозорилась из-за российской музыки. Она танцевала на камеру с маленькой дочкой на руках, при этом в качестве "музыкального сопровождения" Верба почему-то выбрала трек из РФ. Это жестко осудили и высмеяли пользователи, а Рамил из "Курган & Agregat" не подбирал слов и публично захейтил Юлю.

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